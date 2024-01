"Così abbiamo salvato la ‘bambina piuma’"

E’ nata prematura ad agosto all’ospedale Maggiore di Bologna. Pesava solo otto etti! Una ’bimba piuma’. Salvata dal team sanitario di Neonatologia, diretto da Mario Motta, con terapie d’urgenza e ventilazione meccanica. E poi dopo complicanze intervenute in ottobre, dal team guidato dal direttore dell’Oculistica del Maggiore, Manlio Nicoletti, quotatissimo microchirurgo dell’occhio, origini tra Bellaria Cagnona e San Mauro Mare, dove è cresciuto con genitori e sorella, albergatrice a Igea Marina, nella villa di fronte ad Aquabell.

A ottobre la bimba raggiunge il peso di un chilo e mezzo, ma i medici scoprono che qualcosa non va negli occhi. "Tra i vari test del percorso di sorveglianza è previsto anche l’esame del fondo degli occhi – spiega Motta – e in quel momento sono emersi i problemi. Si era manifestata la cosiddetta retinopatia del prematuro. Bisognava programmare l’intervento chirurgico, ma la gestione di un immaturo richiede un approccio delicato, perché addormentare una bambina di un chilo e mezzo e sostenere le funzioni cardio circolatorie è complesso".

A quel punto è entrato in campo Nicoletti con la sua equipe: "Ai controlli del secondo mese di vita è emersa la retinopatia del prematuro – racconta il direttore di Oculstica – , patologia rara, caratterizzata da una crescita anomala di vasi sanguigni nella retina, che può manifestarsi nei neonati pretermine, in particolare in quelli di peso inferiore ai 1.200 grammi e di bassa età gestazionale: colpisce un neonato su 10mila e nelle sue forme gravi può portare al distacco della retina e alla cecità. Nel caso della bimba, la retina alla nascita non era arrivata alla maturazione fisiologica e lo sviluppo non procedeva in modo regolare. Inoltre, si era manifestata anche un’incompleta maturazione dei tessuti vascolari dell’occhio". "Quindi, ci siamo confrontati con i neonatologi – precisa Nicoletti – per intervenire al momento giusto, quando le condizioni generali erano stabili, perché la bimba in sala operatoria è stata addormentata e intubata". Due le procedure chirurgiche a cui è stata sottoposta. "Un trattamento laser per distruggere le aree di retina periferica non perfusa e quindi non maturata – spiega lo specialista –, associato a iniezioni di sostanze farmacologiche nella camera vitreale, quindi all’interno dell’occhio. L’intervento agli occhi, durato due ore, è andato bene ed è stato reso possibile grazie alla competenza e alla sinergia tra l’équipe oculistica, anestesiologica e infermieristica, un fondamentale lavoro di gruppo". La ’bimba piuma’ è tornata a casa con la mamma 38enne che ringrazia "tutto il personale per come siamo state assistite", il padre e tre fratelli.

