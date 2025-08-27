"Così avviciniamo la sanità ai cittadini"

Fuga dall'ateneo
27 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi territoriali di salute – nelle sedi del Centro storico (via Gambalunga 106), Sud Mare (viale Locatelli 11), Marecchiese (via Perticara 11) e Sud Monte (via Bidente 1/P) – prosegue con un fitto calendario di incontri pubblici il percorso di questo innovativo modello di prossimità, nato dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Ausl, Distretto e Università di Bologna. I Nodi sono spazi aperti alla cittadinanza, luoghi di ascolto, orientamento e accompagnamento, presidi della medicina di territorio che favoriscono un’assistenza diffusa, porta a porta, vicina alle famiglie e ai cittadini. Un modello che integra competenze diverse – assistenti sociali, infermieri di famiglia, operatori socio-sanitari, psicologi, educatori e realtà del terzo settore – al fianco dei medici di base e ospedalieri, per costruire percorsi personalizzati, ridurre i tempi di attesa e rafforzare la rete di cura. Per avvicinare ulteriormente la cittadinanza ai servizi dei Nodi, sono stati programmati una serie di incontri pubblici tematici e gratuiti di promozione della salute, momenti di dialogo e partecipazione aperti a tutti. Il primo si è tenuto ieri nella sala civica di piazza Decio Raggi (Rimini-Miramare), il prossimo è in programma domani nella sala civica di via Gambalunga 106 dalle 16 alle 18. Altri incontri sono programmati fino a novembre. "Con le attività dei primi quattro Nodi Territoriali di salute – commenta Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la salute del Comune di Rimini (foto) – prende forma un nuovo modello di cura, di accompagnamento e di informazione ai cittadini. Gli incontri servono anche per far conoscere queste nuove realtà".

