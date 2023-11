Così Bellaria avrà la sua comunità energetica rinnovabile

Una comunità energetica rinnovabile a Bellaria. Il progetto verrà raccontato domani alle 17 nella sala del consiglio comunale, che ha approvato gli indirizzi per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile. "Abbiamo coinvolto operatori turistici, categorie e privati. L’obiettivo è la produzione di oltre 300 chilowatt". Per il bando regionale, Bellaria si è candidata, andando a intercettare un contributo di 38mila euro, che coprirà i 42mila euro di risorse necessarie all’istituzione della comunità energetica. "Stiamo raccogliendo le manifestazioni di interesse da privati e aziende _ conclude il Comune _ per aderire come produttori e consumatori. I moduli sono scaricabili dal sito comunale. Domani ne parleremo con gli esperti di Fedabo, la società che ci accompagna nella realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile".