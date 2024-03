Così cambierà viale Regina Elena: più dehors e aree pedonali, "ma i parcheggi restano"

Ruspe dopo l’estate per i lavori di riqualificazione dei viali delle Regine. Nei giorni scorsi Palazzo Garampi ha infatti approvato il progetto esecutivo per gli interventi su viale Regina Elena nel tratto tra viale Alfieri e viale Pascoli. Un’opera già finanziata con 650mila euro dal Comune, e che arriverà dopo i lavori già realizzati nel tratto tra viale Alfieri e viale Tripoli. Il cantiere, che durerà circa sei mesi, prevede l’ampliamento sia dei marciapiedi sia della zona pedonale, "al fine di migliorare la sicurezza", nonché "la creazione di piazzette e spazi per dehors", per dare risposta alle tante attività commerciali presenti nella zona. La sede stradale sarà organizzata "in fasce orizzontali funzionali da monte verso mare: la prima fascia è il viale pedonale, la seconda quella con alberi, sedute, parcheggi, dehors, mentre la terza sarà destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia". Infine ta la banchina lato mare. Pavimentazioni e aree pedonali saranno completati da lampioni e arredi e da particolari piante e alberi. Saranno scelti per i percorsi pedonali "materiali eco-compatibili e di recupero". La riqualificazione "non eliminerà i posti auto destinati alla sosta, a servizio di attività e residenti. Al contrario sarà possibile ricavare nuovi stalli per le moto". Sarà inoltre ampliata l’illuminazione pubblica, predisposta per installare poi le telecamere di sicurezza. "Con i lavori – osserva l’assessore Mattia Morolli – estendiamo gli spazi per i cittadini e turisti che si muovono a piedi, così come per le attività economiche".