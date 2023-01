Così Francesco è diventato uno di noi

Manuel Spadazzi

Si presentò alla folla di Rimini citando Voltaire e Kafka. Recitando perfino un passo tratto da Il piccolo principe: "Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi...". Era il 15 settembre 2007, in una piazza Cavour gremita Lambiasi fece subito capire chi era il nuovo pastore di Rimini venuto da Latina. In 15 anni non le hai mandate a dire. Ha sferzato la città sul caro affitti e sull’emergenza lavoro, sui giovani e sull’università (per citare alcuni temi). Ha aiutato le tante realtà di volontariato presenti nella nostra terra. Lambiasi ha vissuto Rimini nel suo intimo, diventando uno di noi. Tanto da decidere di rimanere qui anche da vescovo emerito. Grazie Francesco: abbiamo ancora bisogno di te.