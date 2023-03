"Così ho conquistato Mario Lavezzi e Mogol"

Vele al vento per la cantautrice e pianista riminese Cristina Di Pietro che nel nuovo singolo Una storia infinita di Mario Lavezzi, in uscita oggi, duetta col noto compositore e cantautore milanese. Il brano inedito, che porta l’autorevole firma del maestro Mogol, lancia l’album Capolavori Nascosti, raccolta di brani e sintesi di anni di connubio artistico Mogol Lavezzi. Oggi alle 18 la presentazione alla Feltrinelli di Roma, mentre lunedì alle 14, su Raiuno, Cristina con Lavezzi sarà ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ con Serena Bortone. Una grande vetrina per l’apprezzata artista, attivissima in Rimini Classica, che racconta il suo incontro coi pilastri della musica italiana.

Come ha incontrato Lavezzi?

"Nel 2019 per i suoi 50 anni di carriera cercava una cantante, pianista e con una sua band. Così il fonico della Vanoni che con la mia band, la Pop Deluxe, mi aveva seguita in fiera a Rimini, gli ha suggerito il mio nome. Dopo avermi ascoltata, Mario si è innamorato artisticamente di me e del fatto che riuscissi a cantare i successi di Bertè, Vanoni e Mannoia, perché lui ha scritto per tutte le grandi artiste".

Quindi cos’è successo?

"All’inizio del 2020 siamo partiti con la tournée nei teatri a Milano, Torino, Roma e Bologna, ma il Covid ha poi bloccato tutto. Siamo però rimasti in contatto: quando si deve esibire dal vivo, Mario mi chiama sempre, è diventato un amico, mi anticipa i brani che scrive, così è capitato anche per Una storia infinita, scritta da lui e Mogol durante la pandemia. All’inizio non era un duetto, poi Lavezzi mi ha chiesto di provare ad aggiungere un’altra voce. L’abbinamento a entrambi è piaciuto, per me l’essere stata scelta è stato un grande onore".

Un videoclip accompagna il singolo, dov’è stato girato?

"Al Cet, Centro europeo di Toscolano (associazione no-profit fondata nel 1992 da Mogol per valorizzare nuovi professionisti della musica) in un giorno pieno di sole e in un ambiente bucolico".

Il brano anticipa l’album dei due grandi autori?

"Una storia infinita, bossanova molto romantica che parla d’amore, è contenuto nell’album Capolavori, che contiene i successi di Lavezzi e Mogol, meno conosciuti, ma che sono dei tesori scritti negli anni".

Quale è il suo rapporto con Mogol?

"Con i suoi testi insegna l’amore, la bellezza. L’avevo già visto a Roma, l’ho rincontrato per il videoclip e la registrazione del brano. Parla con gli occhi, dialogare e stare a tavola con lui per me è stato emozionante, tanto più che io sono cresciuta con la sua musica e con quella di Mario. Giocavo con le bambole e intanto sentivo i loro brani".

Cosa vuole comunicare cantando?

"Canto per trasmettere dei sentimenti, bellezza, gioia, spensieratezza e serenità. Altrettanto con totale semplicità fa Lavezzi col quale c’è l’idea di fare un tour estivo per presentare l’album".

Nives Concolino