"Così ho tagliato la strada ai ladri che volevano rubarmi la pensione"

"La rabbia è stata più forte della paura. Quelli erano i soldi miei e di mia moglie, il frutto di una vita di sacrificio e di duro lavoro. Quando ho visto quella donna che me li portava via, non ci ho capito più nulla. Sono salito in bicicletta e l’ho inseguita". È il racconto – fatto ai carabinieri della compagnia di Riccione e ai parenti – dal pensionato di 96 anni che il 1° marzo scorso, in viale Diaz, è stato rapinato all’uscita dall’ufficio postale da una coppia di malviventi che si sono impossessati di 1.300 euro appena prelevati dallo sportello. L’anziano ha riposto il denaro (la pensione sua e della moglie) nel libretto postale, infilandolo poi nella tasca della giacca. "Sono uscito dalle poste per tornare a casa, ma fatte poche decine di metri ho sentito una specie di fruscio, quasi impercettibile. Lì per lì non ho capito cosa stesse succedendo, poi mi sono accorto che la tasca della giacca era stata aperta e che il libretto non c’era più. Ho alzato la testa e ho visto una donna che correva verso una macchina che la stava aspettando con il motore accesso". L’anziano non ci sta a farsi portare via i soldi in quel modo. Urla, chiede aiuto, e tenta di inseguire i banditi. Raggiunge la macchina e, con la bicicletta in mano, si piazza proprio davanti al cofano.

L’autista ingrana la marcia e riparte, andando a urtare la bici che a sua volta va a sbattere contro le gambe del pensionato. Una ragazza che si trovava nei paraggi lo ha immediatamente soccorso, aiutandolo a rialzarsi. Poi ha contatto i carabinieri, che hanno dato immediatamente avvio alle ricerche. Uno dei presunti autori della rapina, un giovane di 20 anni, è già stato individuato e dichiarato in arresto, mentre prosegue senza sosta la caccia alla complice. "Vogliamo ringraziare i carabinieri della compagnia di Riccione: con la loro professionalità e tempestività sono riusciti a consegnare alla giustizia i malviventi recuperando anche la pensione" scrivono le figlie della vittima in una lettera rivolta ai militari dell’Arma. "Va il nostro ringraziamento anche per la gentilezza e l’accudimento che hanno avuto verso nostro padre. Le forze dell’ordine con il loro impegno quotidiano notte giorno ci aiutano a farci sentire meno insicuri. Vogliamo ringraziare anche chi grazie al proprio impegno e senso civico ha denunciato la targa della macchina dei malviventi ed ha soccorso nostro padre in maniera tempestiva, così da poter rendere più facili le indagini dei carabinieri. Giustizia è fatta anche se riteniamo ancora una volta che questi piccoli delinquenti siano un danno per la società: troppo facile prendersela con i più deboli, con i più indifesi come le persone anziane o fragili".