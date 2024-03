"Così i miei genitori hanno combattuto la mafia. Una storia da raccontare"

La lotta alla mafia in scena con Il tempo attorno. Parte oggi dal teatro della Regina di Cattolica (inizio alle 17) il tour in Emilia Romagna dello spettacolo scritto e diretto da Giuliano Scarpinato. Figlio dei magistrati antimafia Roberto Scarpinato e Teresa Principato, con Il tempo attorno racconta episodi legati ai genitori e alcuni dei più drammatici fatti nella lotta alla mafia, come le stragi di Falcone e Borsellino e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. L’evento a Cattolica rientra tra le iniziative per la ’Settimana della legalità’.

Uno spettacolo che incrocia la storia dell’Italia con quella della sua famiglia.

"È naturalmente ispirato alla vicende della mia famiglia. Racconto 30 anni d vita dei miei genitori e gli agenti di scorta che ci assistevano quotidianamente. Lo spttacolo parte dalla fine degli anni ’80 arriva al 2008, fino alla conclusione del processo Andreotti".

Quanto c’è di realmente accaduto nello spettacolo?

"Diciamo che all’80 per cento è tutto verissimo. Ho solo cambiato i nomi. Alla ricostruzione di episodi reali ne ho aggiunti altri immaginati, ma che si sono rivelati poi più veri dei reali".

Come ha vissuto con due genitori magistrati e in prima linea contro la mafia?

"È stato complesso, soprattutto quando ero bambino. Era difficile mettere insieme il compito e il dovere civico dei propri genitori con il forte bisogno di avere accanto un padre e una madre. Ma è stato difficile anche affrontare la paura della morte, mia e dei miei genitori".

Cosa si porta dentro di quegli anni così duri?

"Grazie al lavoro che ho fatto su me stesso, mi porto solo il buono, che è tanto: l’esempio dato dai miei genitori e da coloro che considero i miei eroi personali, Falcone e Borsellino. Hanno rappresentato l’utopia della vittoria dello Stato sulla mafia, che non è solo quella che uccide ma ha rapporti con le alte sfere della politica, dell’economia".

Come nasce lo spettacolo?

"La ’levatrice’ è stata Lucia Calamaro. Durante il master di drammaturgia e scrittura mi ha detto: sei l’unico autore tra quanti conosco che ha avuto un piede nella storia di questo Paese, strano che non ne scrivi. Io ci avevo fatto un pensiero, ma le vicende erano così intime... Sapevo che sarebbe stato doloroso. Ma alla fine ce l’ho fatta e sono felice: è stato catartico per me. In scena ci sono Roberta Caronia, Giandomenico Cupaiuolo, Emanuele Del Castillo, Alessio Barone e Gaetano Migliaccio".

Nives Concolino