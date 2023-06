"Così ricorderemo Giuseppe"

Non c’è ancora una data, per le esequie di Giuseppe Tucci. Oggi verrà eseguita l’autopsia sulla salma del 34enne vigile del fuoco massacrato di botte da Klajdi Mjeshtri fuori dal ristorante e discoteca Frontemare di Miramare. Solo dopo l’esame la Procura darà il via libera ai familiari di Tucci per il funerale, che a questo punto sarà alla fine di questa settimana o (è più probabile) all’inizio della prossima. Funerale che si terrà quasi sicuramente a Foggia, dove Giuseppe è nato e cresciuto e dove vivono il padre Claudio (anche lui vigile del fuoco) e gli altri familiari. Se così sarà, alle esequie andrà anche una delegazione dei vigili del fuoco di Rimini. Giuseppe aveva preso servizio qui nel 2019: lavorava al distaccamento in aeroporto. I colleghi stanno pensando come ricordarlo. "Ci sarà un momento di commemorazione per Giuseppe a Rimini – dicono – Vogliamo salutarlo e ricordarlo come merita". Come e quando, lo decideranno a breve insieme al loro comandante Pier Giacomo Cancelliere.