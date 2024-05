"Così rischiamo di finire nel caos, serve subito una legge"

I bagnini guardano a Roma confidando che il governo vari l’auspicata riforma sulle concessioni. L’ultima sentenza del Consiglio di Stato (su un caso a Rapallo) "ha confermato ciò che era già emerso nelle sentenze precedenti – dice Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato – I Comuni dovranno attrezzarsi per fare i bandi entro l’anno. Non penso che possa saltare la stagione. In autunno arriveranno le gare, a meno che il governo finalmente non si esprima e vari una norma nazionale". Altrimenti i Comuni dovranno rifarsi al codice degli appalti e al codice della navigazione per impostare i bandi. E sui criteri per l’aggiudicazione delle attività i bagnini temono il caos. "Non è possibile lasciare i Comuni così, in queste condizioni, abbandonati dal governo". La speranza dei bagnini è sempre la medesima: "Confido che le gare tengano conto delle situazioni esistenti, evitando l’arrivo delle multinazionali".

L’attenzione ormai si è spostata sulle ‘regole d’ingaggio’ per i bandi. "Sono tante le osservazioni che abbiamo presentato al Comune di Rimini – ricorda Fabrizio Pagliarani, presidente dei balneari di Confesercenti – Chiediamo: come verranno gestite le strutture esistenti nel caso di subentro di nuovi concessionari? Bisognerà cambiare tutto? Si è tenuto in conto l’effetto della burocrazia nel momento in cui andranno a bando 15 chilometri di arenile solo a Rimini collegati al piano spiaggia? Le incognite sono tante e il tempo è poco. Serve chiarezza. Non incolpo il Comune. Penso che le maggiori responsabilità siano del governo che non ha fatto nulla. Senza una norma nazionale si rischia il caos". Il dado è tratto, sempre che il governo non tiri fuori il coniglio dal cilindro. "Auspichiamo che il governo legiferi e dica finalmente come vuole gestire la materia", chiude Diego Casadei di Oasi balneari.