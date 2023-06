"Così risolleveremo la Popolare Valconca"

Si definisce "prudente". Ma anche "ottimista", partendo da una convinzione di fondo: "Penso che la fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank possa essere un’operazione di successo". Giovanni Bossi, ad e azionista di riferimento dell’istituto di credito con sede a Padova, guarda al futuro con fiducia. Guida Cherry Bank, nata a sua volta dall’integrazione tra Banco delle Tre Venezie e Cherry 106, e all’orizzonte c’è un altro matrimonio: quello con la Popolare Valconca.

Bossi, la trattativa con i commissari straordinari Casale e Fioretto si è conclusa con la firma dell’accordo quadro. Perché avete puntato proprio sulla banca romagnola?

"Il team di Cherry ha dimostrato nel tempo di avere la capacità di generare valore per tutti gli stakeholder, anche da situazioni difficili. Siamo convinti che la Popolare Valconca, reduce da un periodo complicato, possa offrirci l’opportunità di manifestare questa nostra capacità. Per noi è importante essere presenti nel segmento del retail: la fusione da questo punto di vista è strategica, perché consente di aggiungere una business unit all’attività di Cherry".

Secondo i commissari la fusione tra due realtà differenti, come nel caso di Cherry e Popolare Valconca, è soluzione migliore rispetto all’unione tra due banche simili.

"Pienamente d’accordo. Nel nostro progetto c’è l’unione tra una banca retail con una, Cherry, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella gestione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali. Un’integrazione di questo tipo è più lineare e ci consentirà di stare sul territorio".

Lei ha dichiarato che non ci saranno tensioni per il personale della Popolare Valconca. Cosa vuol dire in concreto?

"Firmato l’accordo quadro, stiamo lavorando per conoscere bene una realtà che conosciamo solo in parte. Cherry è un motore di sviluppo, assumiamo decine di persone a trimestre e ci capita persino di non riuscire a trovare risorse. Chiunque voglia potrà essere parte di questo progetto. C’è spazio per tutti".

I commissari hanno parlato di proposta, la sua, molto attenta alle esigenze di un corpo sociale la cui maggioranza, lo scorso anno, ha bocciato la fusione con Blu Banca ritenendo non adeguato il valore del concambio. Quest’attenzione, insieme alla sostenibilità del progetto, è ciò che l’ha animata in fase di trattativa?

"Il passato appartiene a un’altra gestione. Per quanto mi riguarda, posso dire di avere una lunga frequentazione con i team di banche quotate. Sono abituato a prestare attenzione alle aspettative dei soci, nel rispetto delle strategie. Ma è qualcosa di naturale, non di artefatto".

Parlerà direttamente coi soci?

"Lo farò, assieme ai commissari".

La fusione potrà concludersi entro fine anno?

"Nelle prossime settimane sarà consegnata l’istanza a Bankitalia, che poi avrà novanta giorni di tempo per esprimersi. In caso di via libera, toccherà alle assemblee votare: se l’esito sarà positivo, ci sarà l’atto di fusione che sancirà il completamento del processo e l’uscita dal commissariamento. Da quel momento Cherry e Popolare Valconca procederanno uniti: auspichiamo che ciò possa avvenire a partire dal primo gennaio 2024".

Quale è il suo stato d’animo in questo momento?

"Sono convinto che questa integrazione possa generare valore condiviso. Due anni fa ho affrontato un percorso non dissimile con la prima integrazione portando Cherry 106 nel Banco delle Tre Venezie. Oggi ci sono entusiasmo e condivisione: anche con la Popolare Valconca vorrei arrivare a questo punto. Così come vorrei lasciare un alto segno positivo sul territorio e sull’economia reale. Lo sguardo è proiettato al futuro".

Giuseppe Catapano