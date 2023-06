Così si scherzava sul Cavaliere "Quante risate tra gag e imitazioni"

"Per noi era il grande ‘capo’, ma si divertiva alle battute che facevamo su di lui". Il riminese Carlo Frisi, attore e imitatore, una vita passata in televisione, ha conosciuto bene Silvio Berlusconi quando lavorava con la compagnia del ‘Bagaglino’.

Lei in tv ha imitato tanti politici, ma non Berlusconi…

"Vero, ma solo perché nel programma del ‘Bagaglino’ l’imitazione del Cavaliere era stata assegnata a Oreste Lionello. Ma qualche sketch su di lui l’ho fatto, a teatro e quando eravamo tra noi. E Berlusconi una volta mi vide mentre lo ‘interpretavo’, e si fece una gran risata".

Non ha mai censurato parti del programma o chiesto di modificare alcuni sketch?

"No, mai. Berlusconi aveva voluto fortemente il programma del ‘Bagaglino’. Prima andavamo in onda sulla Rai, poi lui ci portò a

Mediaset e dal 1995 al 2009 (ultimo anno del ‘Bagaglino’ in tv) siamo stati protagonisti in prima serata, soprattutto su Canale 5. Non ha mai messo becco sui testi, sulle battute. Anzi, c’è un episodio che racconta bene com’era fatto Berlusconi…".

Prego.

"Oltre a esibirci in tivù, facevamo show anche a teatro, sempre al Salone Margherita di Roma. Allo spettacolo Magnamose tutti avevamo previsto tanti sketch su Berlusconi. Ma un giorno, a una replica, avevamo saputo che in sala tra il pubblico c’era anche il Cavaliere. Abbiamo ragionato se modificare o meno le parti su di lui, alla fine le abbiamo mantenute. A fine spettacolo Berlusconi venne nei camerini, e ci disse: ’Mi dispiace se la mia presenza vi ha fatto tagliare delle battute, perché io mi sono divertito tantissimo’. E

noi: ’Presidente, non abbiamo tagliato nulla…’. Ecco: questo era Silvio Berlusconi".

Che si complimentò anche pubblicamente per le sue imitazioni…

"Sì, è accaduto durante un G20. Berlusconi dichiarò che l’Italia era un paese talmente democratico e libero, che poteva permettersi perfino di fare ironia sul Papa. E citò la mia imitazione in tivù su Papa Ratzinger. Era uno dei personaggi più azzeccati, secondo lui. Mi chiedeva di fare le imitazioni del Pontefice anche quando veniva dietro le quinte per salutarci".

Manuel Spadazzi