"Così si smuovono le coscienze Fondamentale leggere i giornali"

Nuovo sponsor per il campionato di giornalismo Cronisti in classe de il Resto del Carlino Rimini. Quest’anno ci sarà Banca Malatestiana a sostenere l’iniziativa. Abbiamo intervistato la presidente, Enrica Cavalli (foto sopra a destra), per capire le motivazioni che hanno spinto l’istituto di credito, molto radicato sul territorio, a partecipare come partner all’iniziativa del Carlino.

"Il campionato è un’idea importante – dice la presidente – e con forza abbiamo deciso di sostenerlo, perché crediamo molto nella finalità di avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione. Attraverso anche la consegna di quotidiani cartacei e abbonamenti online, gli alunni possono anche avere spunti interessanti di riflessione ogni settimana, durante l’anno scolastico, per un dibattito tra loro e i docenti. Tra loro e le proprie famiglie. Per affrontare tematiche locali e nazionali e diventare cittadini attenti e consapevoli".

Conosceva il campionato?

"Sì, da tempo. Ma non abbiamo avuto mai modo di partecipare come partner. Mi ricorda tanto una mia esperienza personale, quando frequentavo l’istituto Valturio, da studentessa. Anche quella volta i nostri professori ci stimolavano a leggere giornali, informarci e leggere bene i dati economici. Certe cose me le ricordo coem se fosse ieri e mi emozionano ancora. Facevamo anche dibattiti economici in classe. Proprio da questa esperienza è partita la mia passione per il mondo finanziario che poi mi ha portata a scegliere l’università e tutto ciò che poi mi ha portato al mio attuale lavoro". Quanto Banca Malatestiana è vicina ai giovani di oggi?

"Portiamo avanti una serie di progetti importanti per sostenere i ragazzi, è nella nostra mission aziendale. Dare valore al territorio, sviluppare progetti nel settore culturale e formativo, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni".

Quali sono i progetti più importanti?

"Quello delle borse di studio per i figli dei soci. Premiamo ogni anno, con una cerimonia, quelli che si distinguono in valori e votazioni finali, al termine di lauree e diplomi. E poi portiamo avanti delle iniziative con gli istituti superiori anche nell’alternanza scuola-lavoro e nella formazione in ambito finanziario. Sosteniamo la formazione extrascolastica e anche i progetti sportivi, le associazioni dilettantistiche, per una formazione anche ricreativa dei ragazzi. Abbiamo anche prodotti bancari dedicati che offrono loro l’opportunità di gestire in autonomia e in modo semplice le proprie risorse finanziarie, maturando la cultura del risparmio. E sicuramente da diversi anni diamo molta attenzione al mondo green, non solo in ambito sostenibile ma anche nell’aspetto sociale".

r. c.