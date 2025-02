"Così si stimola il confronto"

Tra gli sponsor di ‘Cronisti in classe’ quest’anno c’è anche MyO, l’azienda di Poggio Torriana che con oltre 60 anni di esperienza fornisce soluzioni complete per tutto l’ambito lavorativo: dalle forniture alla comunicazione digitale, dalle progettazioni di arredi al mondo educational e pubblica amministrazione. L’azienda è pronta a giudicare gli elaborati dei ragazzi ed è parte della giuria di che proclamerà, insieme alla redazione giornalistica, i vincitori di quest’anno.

"Offrire questo spazio sul quotidiano il Resto del Carlino di Rimini ai ragazzi delle scuole medie riminesi – dice Simona Bianchini, direttrice generale di MyO – vuol dire offrire un’opportunità alle nuove generazioni anche per comprendere meglio il loro futuro. Attraverso questo campionato possono capire come funziona il mondo del lavoro e capire quali sono i loro sogni e cosa serve per realizzarli. Possono interagire con il quotidiano, l’attualità, capire l’importanza di una notizia. È bello il confronto che potranno vivere in aula anche con gli insegnanti. Sarà sicuramente un’opportunità che li arricchirà".

Come azienda organizzate progetti legati alle nuove generazioni?

"Sì, siamo attivi. Abbiamo collaborato con vari licei della provincia di Rimini, per offrire agli studenti un’opportunità di introduzione al mondo del lavoro. Ci piace molto interagire con i ragazzi, sono i buyer del futuro. Garantiamo spazi per degli stage, e mettiamo loro a disposizione tutti gli strumenti anche per avere più competenze curriculari. Spieghiamo loro come mostrarsi al momento dei colloqui e affrontare il mondo lavorativo".

Che cosa vi aspettate da questi giovani cronisti?

"Non vogliamo avere aspettative. Chiediamo loro solo vivere questa esperienza al massimo e in piena libertà. E naturalmente, come tutti i giornalisti, essere curiosi. Che poi è lo stesso augurio che farei ad ognuno di noi, anche adulti, per affrontare la vita".