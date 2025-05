"Così tuteliamo la nostra sanità"

"Non sono i 2,20 euro di ticket introdotti dalla Regione a fare la differenza". Ne è convinto Renzo Sartori, 58 anni. "Penso che il problema – prosegue – debba essere guardato in prospettiva. Perché la sanità che abbiamo in Emilia-Romagna resta tra le migliori d’Italia, se non d’Europa. Siamo veramente fortunati ad avere un sistema sanitario del genere. Se parliamo di sostenere il disavanzo e questo piccolo contributo può aiutare a mantenerlo efficiente, va accettato". "Il vero tema – conclude Sartori – è capire dove si spendono i soldi e come si può migliorare la gestione, non fare polemica su pochi euro di ticket se questo garantisce la qualità nei servizi".