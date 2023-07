Cosparsa di olio e minacciata: "Ora ti brucio"

Un’intera bottiglia di olio vuotata addosso, dopo essere stata strattonata per i capelli e gettata a terra. Poi, quella minaccia: "Adesso ti brucio". È solo una delle angherie e soprusi che una donna è stata costretta a subire, secondo le accuse, dal proprio ex compagno e convivente tra il 2021 e, l’ultimo in ordine di tempo, il 15 luglio 2023. Risale proprio a pochi giorni fa l’ultimo maltrattamento messo in atto da un uomo di 38 anni, per il quale nei gironi scorsi il gip Manuel Bianchi ha disposto su richiesta della Procura l’allontanamento dalla casa familiare e dalla persona offesa.

Questo l’epilogo di un incubo venuto alla luce dopo il grido di aiuto lanciato dalla vittima, quando il 17 luglio scorso si è presentata dai carabinieri di Riccione per segnalare di aver subito e subire ancora maltrattamenti da parte dell’ex compagno, aconra convivente con lei perché incapace di accettare la fine della loro relazione. Il punto di arrivo tragico per una relazione lunga sette anni, iniziata a deteriorarsi nell’ottobre del 2021, quando la donna avrebbe ospitato nella propria casa di Riccione il 38enne. Da qui la situazione sarebbe presto degenerata, arrivando a culminare in vere e proprie aggressioni o minacce di morte. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma di Riccione, in preda all’ira scatenata per futili motivi, il 38enne sarebbe anche arrivato a impugnare un coltello urlando alla donna: "Ti faccio a pezzettini e non ti faccio più trovare".

Ancora, in un’occasione il 38enne avrebbe anche allargato il campo delle minacce al fratello della donna, promettendo di gambizzarlo se lei fosse andata a denunciarlo. Il 38enne pretendeva poi che la donna gli mostrasse l’abitazione del suo ex, dicendole che avrebbe fatto del male anche a lui se non si fosse comportata bene. Non contento, oltre a spiare il telefono della compagna, più volte l’avrebbe aggredita mettendole le mani sul viso, costringendola a spazzare i cocci di vetro delle bottiglie che il 38enne rompeva e, addirittura, qualche mese fa, bersagliandola con un vaso di vetro che il 38enne avrebbe tirato, ferendola, alla ex compagna al culmine dell’ennesima litigata tra le mura di casa generatasi da quella convivenza difficile ma a cui l’indagato non avrebbe voluto rinunciare per niente al mondo.

Questo il dramma tra le mura di casa che i carabinieri hanno potuto ricostruire e sulla cui base il gip nei giorni scorsi ha disposto nei confronti dell’uomo l’allontanamento dalla casa di Riccione e il divieto di avvicinamento alla ex compagna a meno di 500 metri di distanza.