Costa hotels e Food in Tour, il matrimonio è turistico

‘Du in megl che uan’ recitava un famosissimo spot degli anni Novanta. E martedì i due consorzi turistici, Costa hotels e Food in tour hanno deciso di unire le forze, fondendosi. Martedì all’hotel Select di Riccione si sono svolte le assemblee straordinarie dei consorzi Costa hotels e Food In Tour alla presenza del notaio Luigi Ortolani, di Roberto Angeli di Studio Futura e del presidente Bruno Bernabei con all’ordine del giorno la fusione per incorporazione del consorzio Food In Tour nel consorzio Costa Hotels. Le assemblee dei soci hanno deliberato all’unanimità la fusione dei due soggetti.

Costa hotel risale alla fine degli anni Novanta, mentre Food in tour al 2015. Da quel momento ha puntato sulle eccellenze enogastronomiche del territorio da far conoscere ai turisti e far vivere per una vacanza il più possibile esperienziale. Sono arrivate iniziative come Contadino per 1 giorno, Caccia al tartufo, Sommelier per 1 giorno, corsi di cucina con le nostre arzdore e tanto altro. D’ora in poi i due consorzi saranno una sola cosa. "Abbiamo raggiunto insieme ai nostri soci un obiettivo importante dopo tre anni dopo Covid molto difficili per le attività di gestione dei Consorzi e delle prenotazioni turistiche. Abbiamo intrapreso un percorso importante per i prossimi anni rafforzando in un consorzio unico, Costa hotels e il prodotto Food In Tour con licenza di agenzia viaggi Mare Collina Tour Travel già di proprietà dal 2016 di Costa Hotels".