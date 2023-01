Costi altissimi, i gestori di pedalò: "Costretti a restituire le licenze"

"Dopo la stangata di due anni fa questo nuovo aumento affonderà la flotta di mosconi e pedalò del Riminese, una delle peculiarità storiche della nostra costa. Faccio appello ai cinque parlamentari eletti nel Riminese affinché cerchino di salvare le nostre attività". E’ un grido accorato, la richiesta di un salvagente, quello che rivolge ad amministratori e politici Giorgio Fabbri, presidente della Cooperativa mosconai Rimini. Finita nella burrasca dopo che, con decreto del 30 dicembre, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito che i canoni delle concessioni demaniali marittime, cioè le tariffe per l’utilizzo delle spiagge pubbliche, del 25,15% nel 2023.

Un ’adeguamento’ fuori scala per voi?

"Non voglio fare polemiche nè tirare in ballo altre categorie di operatori balneari, come bagnini e titolare di chioschi bar – continua Fabbri –. Dico solo che per la stragrande maggioranza delle circa 40 attività nostre associate, il rischio più che concreto è la restituzione delle licenze".

Ci sono anche centri nautici importanti però...

"Non mi riferisco infatti a quelli, che sono sette a Rimini su una quarantina di attività".

Qual è la differenza tra noleggiatore e centro nautico?

"I centri nautici hanno delle ’corsie di atterraggio’ per natanti, così si chiamano, dedicate. Dove possono entrare e uscire anche mezzi a motore, con attrazioni come ’divano’, ’banane’, affittare gommoni e piccole barche a vela".

E gli altri?

"Tutti gli altri, la stragrande maggioranza, affittano pedalò, mosconi e remi e canoe. E non producono certo fatturati in grado di far fronte a spese che, complessivamente, stanno diventando assolutamente inaffrontabili".

Quali sono queste spese?

"Intanto appunto il canone, che con l’aumento del 25,15 per cento passa dai 2.500 euro minimi fissati solo un paio d’anni fa, a 3.777,50. A questa somma va aggiunta l’imposta regionale, 168,88 euro, e arriviamo a 3.500 euro circa. Ma non è finita".

Ovvero?

"Va tenuta in regola una persona, con retribuzione e contributi, versamenti Inps, Inail e così via. Poi dobbiamo pagare il 12 per cento di Iva, l’assicurazione obbligatoria e altri balzelli. Senza dimenticare che la ’flotta’ dei mezzi da dare a noleggio ai turisti va rinnovata. Pensi che un pedalò nuovo oggi costa sui 4.500 euro".

Insomma, con gli incassi non ci state dentro?

"Se incassi 10mila euro in una stagione, come fai? Slavoricchi, diciamo così. Ma c’è chi incassa meno. E poi..."

Dica.

"Tengo a ricordare che noi, come albergatori, bagnini, baristi e ristoratori, abbiamo contribuito a fare grande la riviera. In questo modo ci costringono a chiudere. Serve una via di uscita che tenga conto della nostra specificità di operatori, non equiparabile a quella di altri. Ma i mosconai sono la Romagna, solo qui la concessione è autonoma rispetto alla spiaggia, sono il turismo della riviera, un simbolo, non cancellatelo".

A spezzare una lancia per la categoria è anche l’assessore al Demanio del Comune di Rimini.

"Quest’aumento penalizza in maniera evidente i mosconai e chi vuole organizzare anche un solo evento in spiaggia – attacca Roberta Frisoni – costretti a pagare un canone molto alto, ai limiti della sostenibilità economica, pur in assenza di un’attività capace di garantire la redditività di altre esercitanti sulla spiaggia. Ancora una volta si applica un incremento orizzontale, e non in virtù delle differenti caratteristiche e usi di ogni parte del litorale".

Mario Gradara