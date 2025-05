Costretta a girare video hard da vendere online

La costringeva a girare film porno per venderli online, l’avrebbe poi picchiata e costretta a subire atti sessuali, tenendola segregata per ore in una camera di hotel a Rimini. Una lunga sfilza di accuse – che vanno dalla violenza sessuale alle lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione – sono valse l’emissione di un decreto di giudizio immediato a carico di un albanese di 43 anni. Il 3 luglio prossimo si aprirà l’udienza a carico dello straniero, attualmente in carcere a Piacenza dopo l’arresto eseguito dalla squadra mobile nei mesi scorsi. A dare il via alle indagini, la denuncia della giovane donna.