Costretta a prenotare un’ambulanza privata per mia suocera

Sono a segnalare un problema molto grave di organizzazione dell’ospedale di Rimini (un’eccellenza probabilmente solo per under 60). Mia suocera inferma e ricoverata all’ospedale verrà dimessa a breve e al momento del colloquio mi è stato consigliato di prenotare un’ambulanza privata perché la paziente è in possesso di cod. TAB3 e non TAB1. Alla mia richiesta di informazioni su chi assegna questo fantomatico codice mi è stato risposto di rivolgermi all’Asl. Quindi mi sono recata presso la portineria per chiedere informazioni e mi è stato risposto che non sapevano di cosa si trattasse, quindi ho fatto chiamare la persona che in ospedale mi aveva dato l’informazione e mi ha detto di rivolgermi al medico di base che mi ha risposto che il codice lo dà chi attiva l’assistenza domiciliare e quindi il reparto dov’è ricoverata. Allora ho richiamato l’addetta in ospedale che mi ha dato il numero della responsabile che non risponde al telefono (chissà dov’è in orario di lavoro?). Ho omesso volutamente la punteggiatura per farvi provare anche a voi l’ansia che si prova a muoversi inutilmente (perché non è compito mio) e perdere una mattina per non venire a capo di nulla! Ma non è finita qui… mia suocera è inferma e stiamo pagando una badante che faccia il lavoro delle Oss perché non le viene imboccato il cibo e se espelle il pannolone viene lasciato anche più di due ore, quindi si è formata una piaga. Io mi scuso per il dilungarmi della mia lettera ma sono molto nervosa a causa della mia mattinata persa nel nulla cosmico della burocrazia e della scarsa informazione che gli operatori che devono spiegare hanno!!! Il bubbone va fatto scoppiare ragazzi perché l’ospedale di Rimini da eccellenza si è trasformato in inefficienza e questo penso che dispiaccia un po’ a tutti. Io non farò esposti ma volevo informare chi ha genitori anziani che si imbatteranno in un muro senza uscita che se non abbiente è meglio non avvicinarsi all’ospedale e lasciare al destino ciò che ha disegnato. Nicoletta Peddio