Rimini, 2 luglio 2021 - Aveva denunciato i genitori e i due fratelli, accusandoli di ripetuti maltrattamenti e di averle imposto uno stile di vita in linea con gli insegnamenti del Corano. Pur di obbligarla ad osservare gli usi musulmani, sarebbero arrivati al punto di prenderla a schiaffi, tirarle i capelli od obbligarla a sposare un lontano cugino. Il giudice del tribunale di Rimini ha però assolto con formula piena una famiglia di origine tunisina, residente in Italia da oltre 15 anni, in quanto alcune delle vessazioni raccontate agli inquirenti dalla figlia non sarebbero mai avvenute.

Altri episodi sarebbero stati invece ingigantiti dalla 25enne che più di un anno fa si era rivolta alle forze dell’ordine. Successivamente era stata la stessa ragazza a ritrattare la sua versione, spigendo dunque il giudice a dare una lettura diversa della vicenda.

"Esprimiamo soddisfazione per questa sentenza – dichiarano gli avvocati Alessandro Pierotti e Natascia Montanari – che finalmente ha permesso di riabilitare una famiglia per bene composta da onesti lavoratori da tempo residenti e ben integrati nella comunità riminese. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, riteniamo che sia stato riconosciuto il cosiddetto Ius corrigendi, ovvero la possibilità da parte dei genitori di esercitare metodi per disciplinare il comportamento dei propri figli. Alcuni degli episodi denunciati, esclusi quelli ingigantiti o riportati in maniera errata, rientrano di fatto nel normale rapporto che intercorre tra i genitori e i figli e non costituiscono dunque forme di maltrattamento".