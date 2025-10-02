Costretta a sposarsi dai genitori. Picchiata e drogata, riesce a fuggire

È arrivata in Italia quando era solo una bambina, aveva sette anni, e da allora ha sempre vissuto a Rimini, frequentando le scuole, stringendo amicizie, costruendosi quel futuro che ogni ragazza della sua età dovrebbe poter immaginare in libertà. Invece, quando ha superato la maggiore età, la sua vita è stata improvvisamente riportata indietro di secoli, travolta da un matrimonio combinato deciso dai genitori e imposto con l’inganno, con la forza, le botte e – secondo la ricostruzione degli inquirenti – persino con l’uso di farmaci sedativi. La vicenda è al centro di un procedimento penale che vede protagonisti i genitori della giovane: una coppia di origine bangladese residente da anni a Rimini. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale su disposizione del gip Raffaele Deflorio, che ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. La madre, 42 anni, e il padre, 55, sono accusati di maltrattamenti in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio. Reati commessi in parte all’estero, ma ritenuti comunque perseguibili in Italia: la Procura di Rimini, con il sostituto Davide Ercolani, ha infatti richiesto – e ottenuto – l’autorizzazione al procedimento da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe iniziato lo scorso dicembre. La ragazza – una ventenne – viene convinta dai genitori a partire per il Bangladesh con la scusa di andare a trovare la nonna gravemente malata. Nessun sospetto, nessuna avvisaglia. Una volta atterrata a Dacca, però, la situazione cambia immediatamente: le vengono sottratti documenti e carta di credito, lasciandola nell’impossibilità di muoversi o chiedere aiuto. Da quel momento ogni sua azione viene controllata. Gli investigatori parlano di minacce continue, pressione psicologica costante, limitazione della libertà personale. In poco tempo, con la complicità dei parenti sul posto, viene organizzato un incontro con un uomo di dieci anni più grande, appartenente a una famiglia benestante, scelto come marito. La ragazza – riferiscono gli atti – avrebbe più volte rifiutato, spiegando di non volere quel matrimonio. Ma le sue obiezioni sarebbero state soffocate con urla, aggressioni verbali e, in alcuni momenti, anche fisiche. Il matrimonio viene celebrato il 17 dicembre 2024. Subito dopo la cerimonia, la situazione peggiora: la giovane sarebbe stata costretta ad assumere farmaci per favorire il concepimento, oltre a calmanti per ridurne la resistenza e il senso di reazione. Eppure, anche nei momenti più bui, la ragazza non ha mai perso del tutto la lucidità. Di nascosto, sarebbe riuscita a procurarsi anticoncezionali per impedire la gravidanza. Un gesto che ha probabilmente cambiato il corso della vicenda. Il mancato concepimento, infatti, ha indotto i familiari ad acconsentire a un temporaneo ritorno in Italia, con la speranza – dicono gli investigatori – che una volta rientrata, la giovane avrebbe affrontato trattamenti sanitari più efficaci per ottenere la gravidanza tanto desiderata dalla famiglia.

Ma al rientro in patria, avvenuto lo scorso aprile, la storia ha preso tutt’altra piega. Appena atterrati all’aeroporto di Bologna, i carabinieri – già allertati grazie a un contatto che la giovane era riuscita a stabilire con un consultorio di Rimini e una volontaria di un centro antiviolenza – l’hanno immediatamente presa in carico e portata in una località protetta. Un intervento tempestivo che ha evitato che la vicenda proseguisse in silenzio. Nel frattempo, i genitori sono stati rintracciati nella loro abitazione riminese e posti agli arresti domiciliari, assistiti dall’avvocata Valentina Vulpinari.

Lorenzo Muccioli