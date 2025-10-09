Costretta alle nozze combinate. I genitori restano ai domiciliari

Nessuna revoca della misura cautelare: i genitori del caso di presunto matrimonio combinato restano ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa (avvocato Valentina Vulpinari) della coppia bengalese – la madre, 42 anni, e il padre, 55 –, che puntava alla revoca o quantomeno alla sostituzione degli arresti domiciliari con misure meno restrittive. Il magistrato ha ritenuto che, allo stato attuale, non vi siano elementi sufficienti per attenuare il regime cautelare. Secondo quanto rilevato dal giudice, nonostante la giovane sia attualmente ospitata in una struttura protetta, esisterebbe ancora la possibilità che i genitori possano esercitare pressioni su di lei attraverso familiari o intermediari. L’unica apertura riguarda la possibilità di autorizzare entrambi ad allontanarsi dal domicilio per motivi di salute e lavoro.

La ragazza al centro del caso è cresciuta a Rimini, dove era arrivata all’età di sette anni. Qui aveva frequentato le scuole, intrecciato amicizie e immaginato una vita come qualsiasi adolescente italiana. Ma una volta raggiunta la maggiore età, la sua quotidianità sarebbe stata stravolta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri (coordinati dal pm Davide Ercolani), i genitori l’avrebbero convinta a partire per il Bangladesh con il pretesto di far visita a una nonna malata. Una volta atterrata a Dacca, le sarebbero stati sottratti documenti e mezzi di pagamento, impedendole qualsiasi possibilità di fuga. Ogni sua mossa sarebbe stata sorvegliata. Nel giro di poco tempo, con la complicità di parenti locali, sarebbe stato organizzato un matrimonio combinato con un uomo di dieci anni più grande, appartenente a una famiglia benestante. Uomo dal quale, al momento, risulta essere divorziata.