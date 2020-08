"Sarò costretto a ridurre il personale almeno del 50 per cento, ma apro lo stesso, e sennò come faccio, ho forniture per decine di migliaia di euro".Tito Pinton, titolare del Musica, è solo uno dei tanti gestori di discoteche con i capelli dritti dopo il decreto ministeriale che ha messo le piste da ballo ‘fuorilegge’. Il Silb annuncia il ricorso al Tar del Lazio, ma è con le prossime ore che i discotecari dovranno fare i conti, in tutti i sensi. Nel frattempo i sindaci di Rimini e Riccione, come al solito si ‘sfidano’ a distanza. "E’ un provvedimento insensato – tuona Pinton – pensato solo per fare propaganda politica. Il fatto è che non c’è un fondamento sanitario dietro questa decisione. Qui è dal 16 di giugno che ballano e siamo...

"Sarò costretto a ridurre il personale almeno del 50 per cento, ma apro lo stesso, e sennò come faccio, ho forniture per decine di migliaia di euro".Tito Pinton, titolare del Musica, è solo uno dei tanti gestori di discoteche con i capelli dritti dopo il decreto ministeriale che ha messo le piste da ballo ‘fuorilegge’. Il Silb annuncia il ricorso al Tar del Lazio, ma è con le prossime ore che i discotecari dovranno fare i conti, in tutti i sensi. Nel frattempo i sindaci di Rimini e Riccione, come al solito si ‘sfidano’ a distanza.

"E’ un provvedimento insensato – tuona Pinton – pensato solo per fare propaganda politica. Il fatto è che non c’è un fondamento sanitario dietro questa decisione. Qui è dal 16 di giugno che ballano e siamo il 16 di agosto, dove stanno tutti sti contagi? Se ci fosse davvero un problema sanitario, sarei il primo ad alzare le mani. Adesso scappa fuori che possaimo fare musica, bar e ristorante. Cosa faccio? E ovvio che apro lo stesso, ma mando a casa metà della gente". Il fronte delle mascherine è vera la nota dolente. "Ogni sera ne abbiamo a disposizione 1.500 da distribuire ai ragazzi. Ma i giovani non le indossano e non ci ascoltano, quelli fanno come vogliono. Non abbiamo potere per costringerli. Ci vorrebbe una pattuglia delle forze dell’ordine per fare delle multe salate, allora sì che lo capirebbero. Il resto sono solo palliativi e non si rivole il problema".

"Sono tramortito". Una sintesi che rende l’idea, quella di Jorg Pfister titolare del Byblos. "Siamo stati i primi a chiudere, gli ultimi ad aprire e adesso di nuovo i primi a chiudere. Non vedo che differenza ci sia tra noi, i pub e la spiaggia. Forze è un modo per tranquillizzare l’opinione pubblica quella di far fare a noi i capri espiatori. In questo disastro, l’unica cosa in cui spero è che arrivino davvero gli aiuti economici tanto promessi".

Raffaele Ricci del ‘Bollicine’ ha dovuto cancellare d’ufficio le due serate latine. "Proviamo ad aprire con un’altra formula. Da stasera in poi (ieri per chi legge) musica dal vivo il lunedì e il sabato, il sabato anche con la cena. Ci andremo con i piedi di piombo, ma se questo nuovo format piacerà, magari aumenteremo le serate. Se non funziona però saremo costretti a chiudere, non ce la faremmo con le spese".

Il sindaco di Rimini sottolinea invece lo sforzo fatto dalle discoteche, per far fronte a una situazione che per loro è decisamente più difficoltosa. "Abbiamo lavorato tutti sodo per arrivare al cuore dell’estate, non hanno fatto eccezione i titolari delle discoteche, seppur in constesti oggettivamente più complicati da gestire: locali che a un certo punto dell’estate sono stati presi d’assalto da migliaia di giovani, ma che sono sfociati non di rado in assembramenti non controllabili. Purtroppo le ultime settimane sono state caratterizzate da una recrudescenza dei cotagi in tutta Europa. Il senso del nuovo provvedimento, seppur duro e ancor di più perchè in piena estate, è quello di limitare o evitare il verificarsi di condizioni che possono aumentare il rischio sanitario. Le discoteche non devono essere mai in nessun caso il capro espiatorio. Abbiamo chiesto che il Governo renda esecutiva immediatamente l’intenzione annunciata di ristoro economico per mancata attività".

"Contro il Covid serve un aiuto a rispettare le regole, non chiusure – rimbalza da Riccione il primo cittadino, Renata Tosi. Dove sono finite le 60mila guardie civiche che il Governo doveva reclutare per la Fase 2 per aiutare i cittadini a rispettare le regole? Perse nello scontro polico? Serve aiuto, non chiusure arbitrarie. Però torno a ribadire che le regole fondamentali per la nostra convivenza e la nostra salute sono distanziamento e mascherina".

Alessandra Nanni