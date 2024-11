Costretto in carrozzina a 17 anni. Raccolta fondi per aiutare Luca

Sos: aiutateci a trovare un’auto speciale per un ragazzo speciale. Sì, perché Luca, 17 anni, è costretto dalla nascita a convivere con gravi problemi motori. Ma la sua solarità, la sua voce sonora e la simpatia che emana lo fanno camminare in amicizia in tutta Verucchio. I medici specialisti che lo hanno in cura dalla scorsa estate hanno indirizzato Luca ad una carrozzina molto diversa dalla precedente per rendere il ragazzo più autonomo e libero negli spostamenti. "Fino ad oggi abbiamo usato la carrozzina semplice a spinta, molto pratica da ripiegare e caricare in auto" spiegano mamma Iuliana e babbo Ferdinando. Con un po’ di pratica – e di pazienza – Luca ha già imparato a gestore il suo nuovo mezzo di spostamento. Peccato che in auto non entri. E questo crea a Luca e alla famiglia una barriera. "Siamo felici del nuovo percorso intrapreso da Luca – assicurano i genitori – ma c’è un problema da affrontare: non riusciamo a caricare la carrozzina così ingombrante in un’auto normale. Si rende necessaria una macchina speciale per disabili con pedana dietro". A scuola, anche al centro Zavatta di Rimini, Luca va in carrozzina elettrica perché c’è la pedana. Ma quando deve muoversi con mamma, Iuliana non riesce ad alzarlo, e quindi è costretta a togliere temporaneamente tutti i motori. Un vero e proprio passo indietro. Ausl non prevede aiuti in questi casi e la famiglia è di cinque persone monoreddito. "Ci è impossibile comprare un’auto del genere".

Iuliana e Ferdinando hanno chiesto aiuto e lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme: questo è il link https:// gofund.me/6efe7ec5. Finora sono stati raccolti 5.774 euro (frutto di 70 donazioni) su un obiettivo di 39.000 euro. Il traguardo è ancora lontanissimo ma a Verucchio qualcosa si muove. In occasione della festa parrocchiale di Villa, la famiglia è stata invitata in parrocchia dal gruppo Teste Malate intenzionato ad una donazione. Il 1 dicembre la compagnia Fratelli di Palco porterà in scena al teatro parrocchiale di Villa ‘La sposa chimera’ (ore 17), farsa in un atto ambientata negli anni ‘50. Caritas ha intitolato il pomeriggio ‘Insieme per Luca’. L’intero incasso sarà devoluto per sostenere l’acquisto di un’auto speciale per questo ragazzo speciale.