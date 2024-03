"Costruzioni, previsioni nere per il 2024"

A lanciare l’allarme è la Cna. Le imprese dei settori edilizia e impianti dovranno anticipare complessivamente al fisco 1,22 miliardi per effetto dell’aumento dall’8% all’11% della ritenuta sui bonifici connessi al pagamento di corrispettivi che beneficiano di detrazioni fiscali. L’aumento della ritenuta scattato dal primo marzo determina un consistente incremento dell’anticipazione finanziaria delle imposte sui redditi. "La ritenuta all’11% è insostenibile per le imprese dal momento che è applicata sui ricavi, mentre le imposte sono calcolate sul reddito" sottolinea Ruggero Vitali, responsabile Cna Costruzioni Rimini. "È necessario rivedere la misura introdotta con la legge di bilancio. L’impatto è notevole sui comparti costruzioni ed impiantistica che già stanno accusando una brusca frenata. Inoltre per recuperare interamente, in termini finanziari, l’ammontare di imposte anticipate con la ritenuta, le imprese devono attendere da un minimo di 283 giorni a un massimo di 647 giorni, quasi due anni".

Una vera e propria mazzata per i settori edilizia e impianti in grandissima difficoltà che si misurano con un anno con tante nubi all’orizzonte. "La previsione per il 2024 è di una forte riduzione: -8% circa degli investimenti in costruzioni senza poi l’apporto espansivo della manutenzione straordinaria a seguito del venir meno dello strumento della cessione del credito/sconto che ha messo in ginocchio diverse realtà. Alla fine per l’intero comparto delle costruzioni si andrà incontro ad un preoccupante -27%".