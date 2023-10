Covid; a Rimini le prime 3mila dosi del vaccino ’aggiornato’

Sono arrivate in Emilia romagna le prime 60mila dosi di vaccino anti Covid adattato alla variante XBB.1.5. È la prima consegna e rappresenta circa un decimo del totale delle dosi (649.920) previste a livello regionale. Per il Riminese sono in arrivo circa 3mila dosi di vaccino, delle 11.520 destinate alla Romagna. Il nuovo vaccino Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA approvata da Ema e Aifa e destinata, è destinato con concentrazioni diverse sia agli adulti (dai 12 anni in su), sia ai bambini (dai 6 mesi agli 11 anni). A partire dal 16 ottobre sarà possibile vaccinarsi attraverso i consueti canali: medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate e nelle varie sedi individuate dall’Ausl Romagna.