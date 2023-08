Covid alle spalle, La Fiorina ritrova la normalità Riepartono le visite ai familiari nel fine settimana

Gli ospiti de La Fiorina torneranno a riabbracciare i propri familiari nel fine settimana. Da venerdì, infatti, dopo i difficili anni pandemici, la casa di riposo del Titano tornerà completamente alla normalità. Dalle 9.30 alle 11.15 di sabato mattina e dalle 15 alle 17.15 di domenica pomeriggio, i famigliari potranno incontrare i propri cari, previa prenotazione telefonica fissata con l’educatore di riferimento del nucleo di appartenenza dell’ospite. Il termine per le prenotazioni è fissato entro le ore 14 del venerdì antecedente all’incontro. "Permangono – sottolineano dall’Iss – per i famigliari che si recheranno in struttura, l’obbligo di munirsi di mascherina chirurgica e di disinfettare le mani all’ingresso e il rispetto dei tempi di visita fissati in 45 minuti". "Siamo davvero contenti, dopo i difficili anni dell’emergenza pandemica – dice la direttrice della Assistenza residenziale anziani Cinzia Cesarini – di poter finalmente tornare alla normalità. Il Covid-19 ha messo a dura prova i rapporti sociali, fondamentali per il benessere dei nostri assistiti. La Rsa non ha mai interrotto, il servizio d’assistenza e le attività interne, ora assistiamo ad una fase di completa ripresa e colgo questa occasione per ringraziare l’intenso lavoro svolto da tutto il personale della struttura".