Covid, casi in calo: sono 200 i nuovi positivi, ma aumentano i sammarinesi ricoverati

Meno di 200 nuovi casi nell’ultima settimana, ma raddoppiano i ricoveri. Per la precisione sono 184 i sammarinesi positivi al Covid registrati dall’Istituto per la sicurezza sociale nel periodo compreso tra il 19 e il 25 dicembre, a seguito di 1.186 tamponi effettuati. Il tasso di positività su base settimanale è al 15,82%, quindi leggermente inferiore rispetto alla settimana precedente (15,82%). Nella stessa settimana ci sono state 217 guarigioni, mentre la media dei ricoverati è pari a 6. "Il tasso di incidenza settimanale su 100mila abitanti – riferiscono dall’Iss – scende a 548,03. La settimana precedente era pari a 568,12".

Complessivamente, il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è di 23.008 di cui 176 positivi tuttora attivi (età media pari a 58 anni), 121 decessi e 22.711 guarigioni. Rispetto al precedente aggiornamento del 19 dicembre scorso, si segnala purtroppo il decesso di un sammarinese di 90 anni. "A nome di tutti gli operatori dell’Iss e della segreteria di Stato per la Sanità – dicono dall’Istituto sammarinese – il comitato esecutivo esprime sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari, parenti e amici".

A oggi sono 6 le persone ricoverate in ospedale (erano 3 la settimana scorsa), tutte in stanze di isolamento. Nessuno dai pazienti, per fortuna, si trova in terapia Intensiva. I tamponi totali eseguiti fin qui sono stati 188.552, di cui 35.405 su singole persone.