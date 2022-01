Rimini, 12 gennaio 2021 - Se non fosse per loro, i bambini e ragazzi che entrano ed escono da scuola, sembrerebbe di vivere un altro lockdown. Tanti negozi, bar e ristoranti chiusi. Code soltanto davanti alle farmacie e in qualche supermercato. Piazze e strade vuote (o quasi) già all’ora di cena.

E’ una Rimini semideserta quella di questi giorni. E’ l’effetto del boom di casi, che nel giro di un paio di settimane ha costretto a restare a casa, perché contagiati o venuti a contatto con positivi, migliaia di riminesi. Tra il 31 dicembre a ieri i nuovi casi diagnosticati, soltanto nella nostra provincia, sono stati 20.357. Ma in realtà il numero è sicuramente più elevato, dato che sempre più persone scoprono di avere il Covid dopo il test volontario nelle farmacie, il cui risultato quasi mai riesce a essere conteggiato in tempo reale. I riminesi attualmente positivi al virus sono circa 25mila, senza contare gli altri (e sono migliaia) attualmente in quarantena perché venuti a contatto con contagiati. In pratica, almeno un decimo della popolazione (ed è una stima per difetto) si trova chiuso in casa a causa del Covid.



Gli effetti di questa situazione li tocchiamo con mano ogni giorno. Molte attività hanno chiuso perché hanno il personale contagiato. A Rimini ci sono uffici di banche e assicurazioni che hanno dovuto fare altrettanto, chiudendo per l’assenza di impiegati fermati dal virus. "Non riesco a rinnovare le polizze e a mandare i preventivi chiesti dal clienti, perché sono rimasto da solo in ufficio: tutte e tre le mie collaboratrici sono a casa con il virus", conferma il titolare di una nota agenzia assicurativa di Rimini. E anche nel Comune e in altri uffici pubblici le assenze stanno pesando non poco sui servizi. Provare per credere alla Prefettura: anche qui tanti assenti (per Covid, per malattie varie, per ferie) e riuscire a parlare al telefono è un’impresa.



Anche le scuole , ripartite dal 7 gennaio, stanno pagando un dazio altissimo. Numerose assenze tra i docenti, i supplenti che non si trovano, le classi svuotate perché tanti alunni sono a casa, perché contagiati, in quarantena o tenuti prudenzialmente a casa dai genitori. Le ’solite’ code all’ora di punta, all’ingresso e all’uscita dagli istituti, sono un pallido ricordo. Ieri alle 13 al centro studi della Colonnella poche auto dei genitori in attesa dei figli, e pure alle fermate dei bus non si vedevano i soliti assembramenti. Per le strade, specialmente dopo le 19, il traffico è ridotto al lumicino. Scene che ricordano i primi lockdown, con una Rimini deserta e spettrale.



Una situazione destinata a continuare ancora per giorni, settimane, visto come corre il virus. Ieri per Rimini altri 1.628 positivi, che portano a quasi 75mila i casi di positività dall’inizio della pandemia. Non è dato sapere il numero dei positivi asintomatici sul totale dei casi. Nelle ultime ore i guariti sono stati soltanto 291. E purtroppo ci sono stati altri 5 decessi tra i riminesi positivi al Covid. Le vittime sono un 73enne di San Clemente e quattro riminesi: una donna di 88 anni, 3 uomini tra i 78 e gli 88 anni. Due delle cinque persone morte erano ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale ’Infermi’. Le altre, oltre al Covid, soffrivano di patologie pregresse.