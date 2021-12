Rimini, 27 dicembre 2021 - "Mi sono tirato fuori, devo abituare i polmoni alla respirazione, ho una cannula e la maschera d’ossigeno. Sto combattendo il mio incontro più difficile". Maurizio Stecca, 58 anni, ex campione olimpico e due volte campione del mondo di pugilato, racconta in videochiamata le sue giornate in ospedale, al Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato per Covid da domenica 12 dicembre.



Stecca come si sente?

"Mi stanno massacrando, ma in senso buono: medici, infermieri, sanitari sono davvero fantastici. Ma è dura: oItre al Covid devono curare anche la mia patologia, il problema endemico di coagulazione del sangue, quindi mi sottopongono a prelievi di sangue e controlli continui. Approfitto per ringraziarli pubblicamente: sono fantastici, incredibili"



Come passa la giornata?

"Quello che sto vivendo da quasi due settimane non lo auguro a nessuno".



Se l’è vista brutta?

"Ho pensato che fosse finita, che non ne sarei uscito. Quando mi hanno portato via in ambulanza per ricoverarmi - avevo da giorni sintomi che pensavo fossero di influenza - l’ultima cosa che ho sentito dire dal medico è stata ’ha il Covid’. Un colpo da Ko".



E poi?

"Sono stato intubato e tenuto sedato in terapia intensiva per tre giorni, in posizione prona per non fare pressione sui polmoni, in prognosi riservata".



Ricorda qualcosa di quei momenti?

"Assolutamente no, buio totale. Ma...".



Dica.

"Avevo già fatto due dosi di vaccino e stavo per fare la terza. Questa esperienza mi ha segnato. Le persone dovrebbero guardare dentro gli ospedali e capire quello che succede. C’è paura, angoscia di perdere le persone care. Medici e infermieri fanno un lavoro prezioso, si sacrificano, senza chiedere niente. Io non sono un No vax. Ne avevo uno vicino, la figlia non lo voleva far vaccinare. Ha cambiato Idea. Io mi batterò perché le persone si vaccinino. Dirò che la vita è una sola, e con il Covid si rischia la vita. Dirò che bisogna tutelarsi, finché si è in tempo. E raconterò tutto quello che ho visto in questi giorni. Da fuori non ti rendi conto".



Lei si sente ’miracolato’?

"Assolutamente sì, mi hanno acciuffato per un soffio. Ho vinto la mia seconda vita, il match più difficile della mia carriera. Adesso sono fuori pericolo, e posso ragionare. Credo di essere anche diventato migliore".



Che cosa vorrebbe fare quando uscirà dall’ospedale?

"Mi ero organizzato per tornare a Rimini dai miei figli. L’importante è che mi mandino via a posto".



