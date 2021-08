Riccione, 8 agosto 2021 - Nuovo stop per il Musica di Riccione, dove i carabinieri hanno sorpreso parecchi ragazzi mentre ballavano in pista. Per la discoteca multa e chiusura di 5 giorni . Il Musica aveva già subito lo stesso provvedimento una settimana fa. E anche stanotte, arrivati intorno alle 4 per le proteste contro la musica ad alto volume e per un’animata lite tra una coppia, i militari non hanno fatto sconti.

Discoteche chiuse ma feste private e rave abusivi continuano

Prima hanno cercato di sedare il litigio tra i due fidanzati : lui un egiziano di 28 anni, lei una ragazza irlandese della stessa età. Alla vista delle divise i l giovane non si è placato, anzi: si è scagliato contro i carabinieri e pure contro un turista veronese che aveva cercato di difendere la ragazza. Uno dei militari è rimasto lievemente ferito: guarirà in 10 giorni. Per il veronese è stato necessario l’intervento del 118: ha riportato un trauma cranico e altre ferite, se la caverà in tre settimane ed è stato già dimesso. La ragazza è stata denunciata per resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, il fidanzato è finito in manette per resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale e per lesioni personali inflitte al turista.

Mentre i carabinieri si trovavano al Musica per gli interventi, hanno rilevato che anche stavolta c’era chi ballava e hanno multato il locale e disposto la chiusura per 5 giorni. Stessa sorte per il Bikini di Cattolica: sanzione e stop di 5 giorni per balli abusivi.

