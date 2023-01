Covid sotto controllo Solo 250 nuovi casi

Il Covid resta a bada. Numeri confortanti quelli che arrivano dal bollettino settimanale sull’andamento della pandemia in Emilia-Romagna e che vedono a Rimini appena 250 nuovi casi registrati in sette giorni. Numeri che fanno rientrare l’allarme diffusa con l’apprensione per lo sviluppo di nuove varianti in Cina e Stati Uniti e che per ora sul territorio non incide, con un calo anche per i ricoveri in terapia intensiva dove i letti occupati sono due e calano di una unità. Purtroppo però, nell’ultima settimana sono state 4 le vittime registrate sul nostro territorio. Il tutto mentre l’Ausl procede con la stabilizzazione dei 65 sanitari totali assunti durante l’emergenza negli ospedali della Romagna e che ora entrano a pianta stabile negli organici. Un monte complessivo tra cui spiccano ben 25 infermieri e 20 operatori socio-sanitari.