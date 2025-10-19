Covid, sul Titano i nuovi vaccini: 400 dosi in arrivo dall’Italia

Sono arrivati nei giorni scorsi al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la sicurezza sociale, i nuovi vaccini di ultima generazione contro il Covid-19. "La consegna – dicono dall’Iss – è avvenuta grazie all’ottima collaborazione con il ministero della Salute della Repubblica italiana, e in particolare con l’Ufficio di gestione delle attività tecnico logistiche del Dipartimento delle emergenze sanitarie". Si tratta di oltre 400 dosi di vaccino Comirnaty LP.8.1 a mRna di ultima generazione, già autorizzato da Ema e Aifa e prodotto dalla Pfizer/BioNTech.

"La vaccinazione contro il Covid-19 è vivamente consigliata per gli assistiti di età pari o superiore a 60 anni – sottolineano dall’Iss – gli ospiti delle strutture socio-sanitarie territoriali; donne in gravidanza o nel periodo ’postpartum’, comprese le donne in allattamento; le persone con elevate fragilità o con patologie oncologiche o croniche. È consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Si tratta di un presidio particolarmente indicato per prevenire le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19, a maggior ragione in un periodo in cui i contagi legati al virus sono più frequenti".

Per ricevere la somministrazione è necessario prenotarsi tramite Cup, telefonando al numero 0549-994889, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Nella stessa seduta in cui verrà effettuata la vaccinazione antiCovid, sarà possibile eseguire anche il vaccino contro l’influenza stagionale. Il richiamo ha una valenza di circa 12 mesi. La vaccinazione è gratuita per tutti gli assistiti e può essere somministrata a partire dai 12 anni.