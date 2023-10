Covid, tornano le mascherine in ospedale

San Marino rivede le regole anti-Covid per frenare una nuova corsa del virus. Così, l’Istituto per la sicurezza sociale ha aggiornato le disposizioni interne e valide per tutte le strutture dell’Iss. "E’ previsto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per il personale dell’Iss e i visitatori dei reparti di degenza, dey hospital, day surgery, Rsa e nelle strutture residenziali dove sono presenti ospiti con documentata fragilità come per esempio il Colore del Grano". In caso di positività, "gli ospiti della Rsa, i pazienti con documentata disabilità e fragilità del Colore del Grano e i pazienti immunodepressi, saranno dichiarati guariti solo a seguito di tampone molecolare negativo". L’Iss ricorda che non è più prevista la misura dell’isolamento per le persone positive, "tuttavia, il personale sanitario che risultasse positivo dovrà astenersi dal lavoro per almeno 5 giorni e, se sintomatico, attendere almeno due giorni dalla scomparsa dei sintomi prima di rientrare al lavoro". Indossando, poi, la mascherina per altri cinque giorni.