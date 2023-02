"Covid, un buon affare": 4 alla sbarra

"’Sto Coronavirus è proprio un buon affare". Così sentenziava Salvatore Emolo, 45 anni, coinvolto nel novembre del 2020 in un’inchiesta riguardante un’azienda di sanificazione che si occupava di trattamenti igienici in hotel, ristoranti e locali della provincia di Rimini durante la pandemia. Emolo, che è difeso dall’avvocato Marco Bosco, è stato rinviato a giudizio e ora dovrà affrontare il processo insieme ad altre tre persone, ritenute suoi complici. L’imputato, dal canto suo, si dice tranquillo ed è pronto a chiarire tutto davanti al giudice: afferma di non aver compiuto alcun illecito e che l’intera vicenda sia solo il frutto di un errore. Il blitz era scattato nell’autunno del 2020, quando le Fiamme Gialle avevano sequestrato la ditta con sede a Pesaro insieme a tutte le attrezzature. L’accusa nei confronti di Emolo era di aver violato le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. L’uomo era infatti sottoposto alla misura della sorveglianza speciale a causa dei suoi precedenti penali e del suo coinvolgimento in varie indagini. Nonostante ciò, sostengono gli inquirenti, era riuscito a mettere in piedi un business particolarmente florido, diventando socio occulto di un’azienda operante nel settore delle pulizie, ma riconvertita alla sanificazione, che sulla carta risultava in mano a dei parenti di Emolo, di fatto continuando ad operare e ad incassare gli utili pur non essendogli legalmente permesso.

"Ho passato gran parte della mia vita nelle aule di giustizia ed ho pagato con il carcere le pene che mi sono state comminate – ha dichiarato Emolo – durante la permanenza nel carcere di Forlì mi hanno aiutato in un percorso di reinseriento sociale e lavorativo grazie al quale ho acqusito diplomi e qualifiche documentabili ed ho definitvamente fissato la mia residenza in Romagna, lavorando onestamente: ora sono un componente stabile dello studio legale Bosco continuando sotto altra veste la frequentazione delle aule di giustizia". "Riguardo a questo procedimento – continua – sono fiducioso che verrà tutto chiarito poiché il periodo di sorveglianza speciale che avrebbe dovuto impedirimi di gestire attività era ampiamente scaduto e poiché abbiamo già depositato una istanza di revoca del provvedimento, essendo nel frattempo intervenuta declaratoria di incostituzionalità del presupposto che mi portò a subire il decreto di prevenzione. Fermo restando che l’inchiesto e l’attuale processo rappresentano comunque una svista clamorosa poiché per l’azienda di Pesaro io rappresentavo solo un collaboratore che doveva dedicarsi alla sanificazione in Rimini e provincia".