Una persona morta per Covid questa settimana in provincia di Rimini. Nella settimana precedente non erano stati registrati decessi. Lo segnala la Regione nel bollettino di aggiornamento sul Coronavirus in Emilia Romagna. Nel Riminese, negli ultimi sette giorni - i dati sono riferiti al periodo tra 27 gennaio e 2 febbraio - è stato ricoverato un paziente in terapia intensiva: diventano due le persone ricoverate nel reparto (complessivamente 29 nell’intera regione, sono due in meno rispetto alla settimana precedente). Quanto ai contagi, nella nostra provincia sono stati registrati 156 nuovi casi, cifra che fa salire così a 194.507 i casi in totale da inizio pandemia.

L’età media dei nuovi positivi in Emilia Romagna è di 54 anni. Le persone guarite, su scala regionale, sono 3.731 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.103.079. Sono sono quasi 33mila i tamponi eseguiti. La percentuale di positivi sul numero di tamponi fatti è pari al 7,3%. L’89% dei casi attivi - segnala la Regione - è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Il trend dei contagi si conferma in calo. Un mese fa, nella prima settimana dell’anno, nel Riminese erano stati registrati 743 nuovi casi, con tre vittime del Covid. Ed erano sette i ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Rimini. Due settimane dopo, con il bollettino emanato dalla Regione il 20 gennaio, i contagi erano già scesi a 250, e i ricoverati in intensiva si erano ridotti a due.

Andava molto peggio un anno fa: nella settimana tra 27 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022 erano stati diagnosticati in provincia 9.330 nuovi positivi.