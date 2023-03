Crac del Beach Cafè Scagionato Palazzi

Si è conclusa con una sentenza di piena assoluzione la battaglia giudiziaria di Marco Palazzi, noto imprenditore del mondo della notte riccionese, coinvolto in un’inchiesta sul fallimento della società che in passato si era occupata della gestione del Beach Cafè, famoso locale del Marano per anni punti di riferimento della movida in Riviera. I fatti contestati a Palazzi, che era difeso dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, risalivano alla stagione 2016, periodo in cui l’imprenditore aveva rivestito la carica di amministratore unico della società che in quel momento aveva preso in mano la gestione del Beach Cafè, la cui gestione era stata in seguito rilevata da un’altra società. Due erano le ipotesi di reato formulate dalla pubblica accusa (che per Marco Palazzi aveva chiesto una condanna a dieci mesi). Nel primo caso, si trattava di una bancarotta preferenziale: secondo la ricostruzione degli inquirenti, Palazzi avrebbe effettuato un pagamento (nello specifico: una parte del canone di affitto dell’azienda) in pregiudizio verso gli altri creditori. Ricostruzione questa contestata dagli avvocati della difesa, secondo i quali il pagamento non aveva come finalità quella di favorire un creditore piuttosto che un altro, ma bensì rispondeva ad una logica imprenditoriale ben precisa, quella di far fronte a spese inderogabili per poter rimettere in sesto l’attività in un momento non certo semplice. Contro Palazzi era stata inoltre formulata anche un’accusa di bancarotta documentale. Anche in questo caso, l’imprenditore è riuscito a provare la propria estraneità, dimostrando come la gestione degli aspetti contabili della società fosse stata affidata esternamente attraverso un sistema di deleghe. Le indagini, condotte dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, si erano messe in moto in seguito al fallimento della società, avvenuto nel 2018. Palazzi ha scelto la strada del rito abbreviato e ieri mattina il gup del tribunale ha pronunciato una sentenza di piena assoluzione per entrambe le ipotesi di reato.