Crac Happiness, fine indagini per due

C’era una volta la felicità. La ’Happiness’, il marchio di moda made in Rimini che per anni rimase un must fashion per cantanti, attori e personaggi dello showbiz conquistati dall’iconico stile irriverente delle t-shirt con le scritte. Una parabola di successi, nati dal genio creativo del 62enne riminese Yuri Scarpellini e passati attraverso l’espansione negli Stati Uniti, con l’apertura di una sede a Los Angeles. Storia di un’ascesa che, dal 2007, ha poi finito però per infrangersi contro il muro del fallimento: quello della società madre di ’Happiness’, la ’Piccoli e Grandi Srl’, che fece crac nel febbraio del 2020. Storia vecchia? No, perché in questi giorni, a oltre cinque anni dal fallimento della ’Piccoli e Grandi’, ai co-amministratori Yuri Scarpellini (foto) e Manuela Mussoni, ex coniugi, è stato recapitato l’avviso di fine indagini condotte dalla Guardia di finanza di Rimini e la formulazione di cinque capi d’imputazione riconducibili all’accusa di bancarotta fraudolenta.

Scarpellini e la ex moglie – difesi rispettivamente dagli avvocati Umberto De Gregorio e Astorre Mancini – sono ora accusati di avere contribuito a dissipare il patrimonio e dissestare l’azienda che controllava ’Happiness’ provocando un buco da quasi 10 milioni di euro. È questo il risultato, in attesa della richiesta di rinvio a giudizio, di un’indagine che ha risalito la china dei conti della ’Piccoli e Grandi’ fino al 2016, anno in cui per la procura sarebbero cominciati gli scossoni economici per la società. Una catabasi finanziaria di anni che ha ora fruttato agli ex co-amministratori un corollario di accuse tra cui anche l’aver aggravato l’emorragia compiendo pagamenti a se stessi per mezzo di altre controllate o società intestate al figlio di Scarpellini. Entrambi gli indagati, tramite i propri avvocati, si sono dichiarati estranei ai rispettivi addebiti.

Francesco Zuppiroli