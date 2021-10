L’accusa è concorso in bancarotta. E la bancarotta riguardava la ‘Calderone srl’ (società dichiarata fallita il 30 gennaio 2012) che conteneva il famoso night club di Riccione, il ‘ Pepenero’ ed altri immobili, inclusa una villa a Misano. Per quel crac otto persone sono finite alla sbarra. Per i principali imputati ora sono arrivate le richieste del pubblico ministero Luca Bertuzzi: cinque anni e 3 mesi di reclusione per il notaio Alberto Parisio (difeso...

Per quel crac otto persone sono finite alla sbarra. Per i principali imputati ora sono arrivate le richieste del pubblico ministero Luca Bertuzzi: cinque anni e 3 mesi di reclusione per il notaio Alberto Parisio (difeso dall’avvocato Massimiliano Iovino) e Francesco D’Agostino (difeso dall’avvocato Giuliano Renzi), due anni per Eduardo D’Ippolito (difeso dall’avvocato Piero Venturi), Bianca Messore (difesa dall’avvocato Riario Fabbri) e Nello Boni (difeso dall’avvocato Antonio Dimichele), 3 anni e 6 mesi per Barbara Righetti (difeso dall’avvocato Monica Capellini) e Ugo Sertorelli Pizzati (difeso dagli avvocati Antonio Dimichele e Fabrizio Pellizzoni).

Chiesta l’assoluzione per Mauro Sertorelli Pizzati e la confisca dei beni già oggetto di sequestro preventivo. Tutto inizia nel 2008, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, quando il notaio Parisio decide di acquistare la società Calderone srl, ossia la società che contiene il Pepenro ed altri immobili.

Per fare questo investimento costituisce una società, le cui quote vengono detenute da due fiduciarie, una intestata a lui ed una alla moglie.

Ma per perfezionare l’acquisto occorrono la bellezza di 13 milioni e mezzo di euro. Otto di questi milioni vengono concessi dai mutui. I restanti cinque vengono invece garantiti con un pegno ai venditori: Parisio si confida con Eduardo D’Ippolito e gli chiede di diventare amministratore della Calderone, ruolo incompatibile per lui che è notaio. Il bel sogno di Parisio però naufraga, non riuscendo a far fronte agli impegni.

Per pagare i debiti avrebbe usato il patrimonio della società. Poi il colpo finale: si rivolge a Francesco D’Agostino tramite il suo ‘amico’ D’Ippolito. D’Agostino presta un’ingente somma al notaio con tassi che secondo gli inquirenti sarebbero arrivati fino all’80%. il notaio non ci sta e denuncia tutto alla Finanza. Parte l’operazione ‘Tie’s friends’.

Nell’agosto del 2013 scattano le manette per D’Agostino e D’Ippolito e in agosto i sequestri per cinque milioni di euro tra Pepenero, ristorante, sala Bingo e villa.

