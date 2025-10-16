Crac Prefabbricati Morri. A processo per bancarotta gli ex amministratori. Chieste pene per 10 anni

di Francesco ZuppiroliIl tramonto della Prefabbricati Morri arriva al capolinea. Il crollo della storica azienda riminese, specializzata nel settore della produzione di prefabbricati per la costruzione di capannoni industriali e dichiarata fallita il 7 luglio del 2021, è ormai prossimo a vedere chiuso anche il suo ultimo e doloroso capitolo. Quello che si sta svolgendo nelle aule del tribunale di Rimini: quello del processo per bancarotta fraudolenta ai tre ex amministratori dell’impresa. Un procedimento che si sta celebrando dinanzi al tribunale in composizione collegiale e per il quale si avvicina il momento cruciale della sentenza, dopo che ieri pomeriggio si è tenuta la penultima udienza in cui sono stati ascoltati gli ultimi testimoni e uno degli imputati. Con l’accusa di bancarotta fraudolenta, alla sbarra sono infatti finite tre persone, che nel corso del declino della Prefabbricati Morri hanno rivestito il ruolo di legale rappresentante o direttore generale dell’impresa, alternandosi durante le ultime fasi di vita dell’azienda.

In ordine, si tratta di un 47enne di Giulianova, difeso dall’avvocato esperto in diritto fallimentare Andrea Lucchi del foro di Pescara; un super manager 69enne originario di Chioggia, difeso dall’avvocato Lorenzo Reyes del foro di Udine e di un 87enne riminese difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, del foro di Rimini. I tre imputati, stando alle indagini compiute dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la procura della Repubblica di Rimini, avrebbero tutti contribuito al dissesto della Prefabbricati Morri, occultando i libri contabili e distraendo beni, aggravando così le difficoltà economiche dell’impresa.

Per risalire infatti alle prime difficoltà dell’azienda che aveva sede lungo la Marecchiese a Rimini bisogna riportare le lancette degli orologi al 2014, quando sette anni prima del fallimento la Prefabbricati Morri aveva già fatto ricorso al concordato preventivo. La storica azienda, sotto la guida dell’amministrazione Morri, era quindi passata di mano nel 2020, quando era stata rilevata da una nuova proprietà subentrante nel tentativo di ribaltarne il destino compromesso con l’acquisto della maggior parte delle quote. Ma nemmeno questo cambio al vertice in extremis, che aveva visto alternarsi nel ruolo di legale rappresentanti il 47enne e il 69enne oggi imputati, aveva potuto evitare il crollo dell’impresa. Nel luglio 2021, dunque, si era giunti alla dichiarazione di fallimento con annesse battaglie sindacali in favore dei 21 dipendenti che la Prefabbricati Morri contava all’epoca. Da questa situazione erano poi partite le indagini della Finanza, arrivata a contestare a uno degli imputati, il 47enne di Giulianova, anche la distrazione di otto dipinti. Opere d’arte nelle disponibilità del patrimonio aziendale e il cui valore stimato dalle indagini è stato di 600mila euro, "quando però da stima della curatela stessa il valore invece è di molto ridimensionato, a circa 2/3mila euro per dipinto", fa sapere l’avvocato Andrea Lucchi.

Per gli imputati, accusati di bancarotta fraudolenta, la procura ha chiesto condanne per un totale di quasi 10 anni di reclusione, divisi in quattro anni di pena richiesti per il 47enne di Giulianova, due anni e mezzo per il 69enne di Chioggia e tre anni di reclusione per l’imprenditore riminese 87enne, che, in ordine di tempo, era stato anche il primo rappresentante legale dell’impresa. Il tribunale ieri pomeriggio, dopo l’ascolto degli ultimi testimoni e la discussione, ha quindi rinviato per l’ultima udienza del procedimento al 12 novembre prossimo, quando ci saranno le repliche della pubblica accusa e la camera di consiglio dei giudici a seguito della quale verrà data lettura della sentenza di primo grado.