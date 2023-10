Crac Santarcangelo calcio: Mestrovic assolto

Nessun colpevole per la fine ingloriosa del Santarcangelo calcio. Si è chiusa con l’archiviazione il procedimento che ruotava attorno al crac della società gialloblù. La vicenda giudiziaria era venuta alla ribalta lo scorso aprile quando all’ex presidente Ivan Mestrovic, che nel 2018 aveva rilevato il Santarcangelo dalla società guidata allora da Roberto Brolli con l’ambizione (poi naufragata) di portare il calcio gialloblù fino alla serie B, era stato notificato un avviso di garanzia. Tutto partiva dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza di Rimini. Gli inquirenti contestavano a Mestrovic di avere indebitamente compensato nell’aprile 2018 crediti inesistenti, nella dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2017, per una cifra di oltre 200mila euro. Soldi derivanti da una società di fatto inesistente, con sede fittizia in provincia di Roma, considerata dagli inquirenti una ’cartiera’.

La difesa di Mestrovic è stata assunta dagli avvocati Alessandro Buzzoni e Massimo Schipilliti, i quali hanno presentato da subito una corposa memoria difensiva, unitamente a documentazione contabile (reperita e vagliata unitamente ai propri consulenti fiscali) chiedendo così un supplemento di indagine finalizzato a chiarire la posizione di Mestrovic. La difesa ha sempre sostenuto che l’imprenditore croato era "pienamente estraneo alle fittizie condotte di compensazione", in quanto entrato in carica in un secondo momento, e di conseguenza "non poteva essere a conoscenza delle operazioni poste in essere dalla precedente gestione societaria, alla luce della documentazione prodotta".

A seguito degli accertamenti condotti dagli inquirenti sui soci del precedente cda del Santarcaneglo e del collegio sindacale, "la Procura – spiegano i legali – è arrivata alla piena rivalutazione della posizione di Mestrovic, essendo egli subentrato nella gestione societaria e in assoluta buona fede, ed essendogli stata rappresentata una situazione contabile non veritiera, non risultando in ogni caso dalla produzione dei verbali di assemblea la sua presenza relativamente alle operazioni di indebita compensazione". Al contrario "Mestrovic si è persino accollato persino i debiti esistenti al momento del suo ingresso fino, alla concorrenza di 1,5 milioni, per poi ritirarsi mestamente dalla gestione, in quando amareggiato e deluso dalla reale e ponderosa situazione debitoria emersa". Per questo, concludono i legali, "la posizione del Mestrovic è stata archiviata, mentre non sono emersi elementi di responsabilità nei confronti della precedente società di gestione, nonostante l’avvio di indagini per condotte penalmente rilevanti nei confronti degli amministratori della cosiddetta cartiera".