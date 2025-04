In vacanza da Cracco, lo chef apre ai turisti le porte della sua tenuta: “Camere con Vistamare”

Rimini, 1 aprile 2025 – Chef stellato. Volto televisivo. E ora anche ’ambasciatore’ dei vini della nostra regione. Già perché allo stand dell’Emilia Romagna alla nuova edizione di Vinitaly, dal 6 a 9 aprile, ci saranno anche i vini prodotti da Carlo Cracco e dalla moglie Rosa Fanti nella loro tenuta agricola sulle colline di Santarcangelo, Vistamare. “Per noi sarà un orgoglio essere a Vinitaly a rappresentare, insieme agli altri produttori, le eccellenze dell’Emilia Romagna”, dice Rosa Fanti. Originaria di Santarcangelo, lei e il marito hanno comprato l’azienda agricola cinque anni fa, investendo tempo e denaro per ammodernarla e produrre vino, olio e molti altri prodotti di prima qualità.

“La prima vendemmia l’abbiamo fatta nel 2021. E da quest’anno siamo entrati a pieno regime con la produzione di vino biologico”. Al Vinitaly a Verona “presenteremo i tre nostri vini: Colle Giove, che è un Sangiovese; Fiammarossa, fatto con uve di Trebbiano della fiammma; il Ciola, vino blend ricavato da vari vitigni”. Ma Vistamare “produce anche olio, confetture e conserve di frutta. Inoltre abbiamo un grande orto (occupa uno dei 18 ettari della tenuta) dove coltiviamo verdure e ortaggi destinati ai nostri ristoranti”. Come si dice: dal campo alla tavola.

La prossima sfida sarà quella di aprire la tenuta ai turisti. “Stiamo facendo i lavori per realizzare l’agriturismo – conferma Rosa Fanti – Avremo 4 o 5 camere, non di più. Pensiamo di aprire in autunno”. Ambienti pensati per un turismo slow, per chi vuol apprezzare il piacere della campagna. “Sarà un agriturismo dotato anche di un piccolo ristorante”. Dove Cracco proporrà piatti a chilometro zero, realizzati in gran parte proprio con i prodotti di Vistamare. “Sarà una cucina molto semplice. Il ristorante sarà aperto a tutti, non soltanto a chi pernotterà da noi”. Aprire le porte di Vistamare anche ai turisti è un traguardo a cui la coppia pensava da tempo. “Per noi l’ospitalità era un tassello importante da aggiungere alla tenuta”. Una sfida ’benedetta’ anche dal sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, che era andato a visitare personalmente l’azienda Vistamare lo scorso settembre. “È un progetto a cui teniamo molto – conclude Rosa Fanti – Perché la Romagna ha un entroterra molto bello, da valorizzare anche in chiave turistica”.