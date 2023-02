Crédit Agricole, Maggioli guida il nuovo comitato territoriale

Uno stimolo di qualità alle sinergie fra banca e imprese del territorio, con l’obiettivo di sostenere le iniziative locali puntando sui criteri Esg, finanza agevolata, ma anche sulla formazione professionale dei giovani attraverso corsi di laurea dedicati. Questo in sintesi il percorso del nuovo Comitato territoriale Romagna Marche, presentato ieri in conferenza stampa da Crédit Agricole. Nella sua inedita versione interregionale il comitato è composto da 8 imprenditori del posto: "personalità di spicco in grado di coniugare professionalità e impegno per garantire supporto alle economie locali e promuovere percorsi di crescita e sviluppo a beneficio della collettività", lo ha spiegato in conferenza Roberto Ghisellini, condirettore generale di Crédit Agricole Italia.

Il comitato è presieduto dal riminese Paolo Maggioli, amministratore delegato di Maggioli Spa e consigliere di Confindustria Romagna. "Mai come in questo momento - spiega - le aziende hanno la necessità di sentire vicini gli istituti bancari. Abbiamo già cominciato ad affrontare temi come la sostenibilità e il Pnrr. Credo che il comitato sia un organismo importantissimo, come lo ha già dimostrato nel primo anno della sua esistenza con il sostegno offerto all’attivazione di un indirizzo di laurea biennale presso il polo di Forlì e Cesena". Fra i lavori del comitato lo scorso anno si era aggiunto anche un focus sull’innovazione con la firma di un contratto di filiera concluso in Italia con il Gruppo Orogel, a cui è seguito un altro accordo siglato con il Consorzio Terra Bio delle Marche.

Ecco i componenti del comitato: Valentina Aureli – AD di Aetna Group Spa; Ivana Guidi – socio dell’Azienda Agricola Guidi; Silvia Paci – Cfo di Profilglass; Davide Stefanelli – Presidente di Vem Sistemi; Emanuela Scavolini – vicepresidente Gruppo Scavolini; Lorenzo Tersi – Founder & Ceo di LT Wine & Food Advisory; Massimo Cicognani – docente all’Università di Bologna.

Andrea G. Cammarata