Cremona sulle montagne russe. Rbr, occhio a un attacco di fuoco

Viaggia sulle montagne russe, la stagione della JuVi Cremona. Benissimo all’inizio, con tre vinte consecutive in avvio di stagione. In maniera disastrosa nella parte centrale, con un successo a fronte di sette ko. In ripresa delle ultime settimane, con tre vinte e quattro perse. Squadra altalenante ma con valori precisi, quella allenata da Luca Bechi. Un gruppo affrontato anche in preseason dai biancorossi e in quella occasione, a Modena, a spuntarla fu proprio la JuVi per un 79-71 lontanissimo parente di quel che poi è accaduto in campionato. A 40’ dal termine del girone d’andata, infatti, RivieraBanca è prima con 28 punti, mentre Cremona è al 13° posto a quota 14 in affollata compagnia.

In casa Rbr continua a essere monitorata la situazione riguardante l’infermeria. Anumba e Marini, entrambi alle prese con guai alla caviglia dopo il match con Rieti, dovrebbero giocare. Probabilmente ancora fuori, invece, Justin Johnson, che è in miglioramento ma non dovrebbe essere rischiato. A dispetto della classifica, l’attacco JuVi è quello che produce più punti in tutta la A2 dopo quelli di Rimini e Udine. Un terzo posto significativo con 79.9 segnature di media, ma senza abusare del tiro da fuori. Cremona è infatti penultima per tiri da tre tentati a partita, 22.2, simbolo chiaro di uno specifico modo di presentarsi in campo.

Sul parquet tanto passa dal rendimento dei due stranieri, Isaiah Brown ed Eddy Polanco. Il primo è un play-guardia di 1.88 per 95 kg che porta in dote 16.3 punti. Il secondo è una guardia dominicana da 15.9 punti col 41% da tre. Il terzo marcatore è il capitano Lorenzo Tortù, lungo che non disdegna l’arco dei tre punti. Per lui, che è reduce da un infortunio e nell’ultima partita ad Avellino non ha giocato, 11.4 punti con 5.9 rimbalzi.

Tra gli esterni da quintetto, occhio anche al play Gianmarco Bertetti, intraprendente classe 2001 che è il miglior assistman (3) oltre a imbucarne 6 a gara. Segnano 8.1 punti il lungo Simone Barbante e il play-guardia Federico Massone, mentre è a 7.7 con 4 rimbalzi l’ala – centro Federico Morgillo. Il gruppo è coeso e la rotazione è discretamente lunga, ma il livello di talento di Cremona non è quello delle prime della classe. La capacità di giocare di squadra e di rendere al massimo rendono la JuVi, in ogni caso, un avversario da non sottovalutare, in particolar modo tra le mura amiche.

Rbr vuole finire l’andata in testa ed è anche consapevole che domani sera conoscerà già l’avversaria che incontrerà nella semifinale di Coppa Italia di metà marzo. Al momento Rimini, Udine e Cantù sono dentro, resta da assegnare il quarto posto.

Loriano Zannoni