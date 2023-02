Crepe in chiesa dopo il terremoto I frati ora dicono messa nel salone

La messa non è finita. "L’abbiamo solo spostata...". Al convento dei Cappuccini, da giorni, la messa viene più celebrata nella in chiesa, ma nel salone attiguo. Il motivo? La chiesa, così come altre parti dello storico convento di Santarcangelo, purtroppo non è più sicura. Dopo le recenti scosse di terremoto, nel convento si sono aperte nuove crepe e si sono staccati diversi calcinacci. Da qui la decisione dei frati, "in via del tutto precauzionale", di non celebrare più messa nella chiesa ma nel salone".

"Questo momento sarebbe arrivato comunque, prima o poi – ci tiene a precisare padre Salvatore Giannasso, che vive nel convento di Santarcangelo insieme ad altri cinque frati – Sono partiti i lavori di messa in sicurezza e restauro del convento. Saremmo stati costretti in ogni caso, tra un po’, a non utilizzare più la chiesa, per via dei lavori". Quel momento per i frati è arrivato prima del previsto per colpa del terremoto. "Le scosse le abbiamo sentite molto bene e abbiamo avuto paura – ammette il superiore del convento di Santarcangelo – Lo sciame sismico ha lasciato anche dei segni. Abbiamo rilevato nuove crepe su alcuni muri e si sono staccati alcuni calcinacci". "Niente di grave – continua padre Salvatore – ma comunque sufficiente a farci capire che non potevamo rischiare". Per questo motivo, qualche giorno fa, i frati hanno sgomberato completamente il convento e sono andati a vivere tutti in foresteria. Alcuni vivevano già lì perché le loro stanze non erano più sicure. E per quanto riguarda la chiesa, "è stata una scelta sofferta ma necessaria. Ora celebriamo le messe e le altre funzioni nel salone".

Passata la paura per il terremoto, da poco sono iniziati i lavori di consolidamento del complesso dei Cappuccini. "Il cantiere è in ancora in fase di allestimento – spiega padre Salvatore – ma i lavori di fatto sono già cominciati". L’intervento era previsto da tempo, e perciò i frati sapevano che prima o poi avrebbero dovuto lasciare la chiesa proprio per i lavori. Il terremoto ha ’accelerato’ tutto. Il cantiere durerà almeno un anno. Ma non sono i disagi, a spaventare i frati di Santarrcangelo. "L’intervento di messa in sicurezza del convento costerà oltre un milione di euro. Dobbiamo trovare ancora gran parte dei soldi. Ci affidiamo alla divina provvidenza e alla generosità della gente". Il cuore dei santarcangiolesi si è già visto durante il trasloco: "Tanti ci hanno aiutato, sono stati incredibili".