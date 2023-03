Crepe sospette al tamburello e nelle case di via Pio Massani

Le mura dello Sferisterio e via Pio Massani diventato sorvegliate speciali. Preoccupano, e non poco, le nuove crepe e lesioni scoperte in una casa, così come gli avvallamenti lungo la strada. E anche sulle mura del tamburello, in corrispondenza dello stesso punto, si è allargata la crepa che era già visibile sulla parete. Da qui la decisione del Comune di Santarcangelo di avviare due approfondite analisi, sugli edifici di via Pio Massani e sulle mura dello Sferisterio.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un residente al Comune e anche all’Agenzia regionale della protezione civile, per la presenza di deformazioni e lesioni sul suo immobile. I tecnici degli enti hanno effettuato il sopralluogo insieme all’ingegnere incaricato dalla proprietà per verificare la situazione. Gli accertamenti eseguiti non solo hanno confermato le criticità presenti nell’immobile: hanno evidenziato anche l’avvallamento longitudinale del manto stradale in via Massani. Per questo il Comune di Santarcanegelo ha dato incarico a un ingegnere di effettuare un’indagine più approfondita (che si svolgerà già nelle prossime settimane) sulle condizioni di stabilità degli edifici privati in via Massani. Al tempo stesso è stato affidata all’Istituto ’Giordano’ di Bellaria (spesa di 5.800 euro), la campagna per il monitoraggio delle lesioni alle mura dello Sferisterio. Una verifica ’urgente’, anche attraverso l’uso di due fessurimetri elettronici. I controlli verranno ripetuti ogni 15 giorni per almeno un anno, salvo che la situazioni non si riveli più grave di quanto apparsa finora. In quel caso, si interverrà in maniera urgente. Il controllo delle mura del tamburello, che ha richiesto prima l’autorizzazione della Soprintendenza (trattandosi di un bene storico e sottoposto a vincolo), sarà condotto insieme all’Agenzia regionale per la protezione civile, più volte intervenuta in questi anni per le grotte tufacee. Il sospetto è che i problemi emersi in via Massani possano essere collegati a quelli delle mura.