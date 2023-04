Crepe sospette al tamburello: partiti i controlli sulle mura

E’ cominciata la campagna di monitoraggio delle mura del tamburello di Santarcangelo, decisa dal Comune dopo la scoperta di una profonda crepa lungo la parete del tamburello. Gli accertamenti, affidati dall’istituto Giordano di Bellaria, verranno svolti anche attraverso due fessurimetri elettronici che sono installati nella giornata di ieri (nella foto). Il monitoraggio delle mura andrà avanti almeno un anno, con controlli periodici ogni due settimane. I controlli allo Sferisterio si sono resi necessari dopo la scoperta della crepa, ma sono state rilevate lesioni anche in alcune case in via Massani (proprio in corrispondenza della crepa del tamburello) nonché lungo la stessa via Massani. A segnalare il problema è stato il proprietario di una delle abitazioni soprastanti il tamburello, che aveva notato nuove crepe in casa. Sono già stati fatti i primi sopralluoghi dei tecnici comunali e dell’Agenzia regionale di protezione civile: si sta cercando di capire se le cause delle lesioni alle case e alle mura dello Sferisterio sono le stesse.