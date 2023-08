Cresce la febbre di settembre "Andrà meglio di un anno fa"

Crollano i prezzi degli hotel in settembre e le camere si riempiono. Ad analizzare i dati è Hotel Performance che fa un’analisi tra la chiusura del mese di agosto e il mese che verrà. I dati si riferiscono agli hotel tre stelle e quattro superior. Questa è la fascia di mercato con strutture aperte in settembre al contrario di centinaia di piccoli alberghi che già l’11 del mese potrebbero chiudere i battenti. "Le tariffe rispetto ad agosto calano del 35% - premette Emanuele Nardin -. Il calo è fisiologico, ma il prezzo tiene perché rimane superiore a quello del 2022. I prezzi medi, dunque, restano interessanti e questo è importante per i fatturati delle strutture". Se le tariffe calano, le prenotazioni salgono. "I dati su settembre sono confortanti con una crescita della domanda e occupazione uniforme tra i 3 stelle e superior e i 4 stelle e superior rispetto all’anno scorso. Ci sono circa 7 punti percentuali in più. Il dato è relativo a entrambe le tipologie di alberghi e questo è significativo perché nella prima parte di agosto le cose erano andate diversamente con i 3 stelle meglio del 2022 mentre i 4 stelle avevano sofferto di più".

Stando ai dati, settembre inizia sotto i migliori auspici. Crescono la domanda e le prenotazioni a fronte di eventi e manifestazioni che dovrebbero garantire una base di presenze da cui partire. "A settembre si è sempre lavorato bene. Oggi questi numeri non solo confermano quanto visto in passato, ma ne aumentano i volumi d’affari. Su questo servirebbe aprire una riflessione perché ormai è un mese che fa parte della stagione. Per altro sono importanti anche le presenze di stranieri". Attenzione a chiudere perché la stagione non è finita. Nel frattempo molte strutture tirano le somme di agosto. Le prime due settimane erano state complicate. Lo stesso Ferragosto non aveva regalato molti sorrisi, poi le camere hanno continuato a riempirsi. "Ci sono buone notizie anche per agosto che si sta concludendo con un recupero incredibile delle performance generali. I 3 stelle stanno registrando un’occupazione in linea con l’anno scorso, e un ricavo medio nettamente superiore. Anche i 4 stelle hanno recuperato e chiudono agosto con un risultato quasi in linea all’anno scorso, generato da volumi lievemente in calo di qualche punto percentuale, e di un aumento del ricavo medio".

Andrea Oliva