Cresce la qualità della vita Non è un paese per vecchi Meglio bambini e giovani

Rimini non è un paese per vecchi. Lo sottolinea l’indagine del Sole 24ore sulla qualità della vita nelle province d’Italia per fasce d’età, che si divide tra bambini, giovani e anziani. Un’indagine che consegna una fotografia con diversi chiaro scuri. Nei primi posti per le diverse fasce si piazzano Siena (per i bambini), Ravenna (giovani) e Trento (over 65). Rimini recupera posizioni rispetto alla precedente indagine, ma resta comunque nella seconda metà delle varie classifiche. Ma a Palazzo Garampi si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Va sottolineato l’importante balzo per i bambini e i giovani – rimarca l’assessore al welfare Kristian Gianfreda – che fanno emergere come il territorio riminese stia investendo e lavorando per essere sempre di più a misura dei nostri ragazzi".

Nella classifica che riguarda la qualità della vita dei bimbi Rimini guadagna 21 posizioni e passa dal 91esimo posto del 2021 al 60 del 2023. "Uno sviluppo legato in particolare a quattro fattori: la diffusione dello sport tra i bambini dove la nostra provincia si posiziona al 15esimo posto, gli asili nidi (23esimo) e i pediatri attivi (28esimo)". C’è un altro dato da rilevare: "Bene anche la voce della ‘spesa per i servizi e interventi sociali’ dove occupiamo il 18esimo posto. Questo è frutto di un impegno che come amministrazione, insieme agli altri Comuni del distretto socio-sanitario di Rimini, stiamo focalizzando tempo, energie e risorse: un focus ora concretizzato con il piano generale dell’Inclusione".

Per quanto riguarda i giovani, Rimini compie uno scatto deciso passando dalla 98esima posizione alla 59esima. Un balzo di 39 posti, generato anche dalla disponibilità di pubblici esercizi, dove Rimini si piazza al 13esimo posto. Tuttavia se a Rimini ci si diverte e l’offerta non manca, la nostra provincia resta tra le ultime posizioni quando si tratta di trovare un appartamento in affitto. A questa voce ci posizioniamo solo al 104esimo posti.

Capitolo anziani: Rimini si ferma solo alla 74esimo posizione. "Tra i punti più problematici – chiude l’assessore – l’alto consumo di farmaci per malattie croniche e l’inquinamento acustico. Sono numeri che ci fanno capire ancora di più l’urgenza di investire, con velocità e determinazione, sul maxi-percorso (attraverso il distretto socio-sanitario) per lo sviluppo e il consolidamento della medicina di prossimità e di quella pluralità di poli su cui si erge".

